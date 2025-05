Bruno Fernandes, la proposition indécente

Manchester United vs Athletic Bilbao

Manchester United a reçu une offre importante d'Al-Hilal pour Bruno Fernandes.

Selon Al-Riyadh, Al-Hilal, champion d'Arabie saoudite en titre, a proposé un contrat de trois ans pour que le capitaine de Manchester United, Fernandes, les rejoigne cet été. Les dirigeants du club saoudien ont entamé des discussions avec Caetano Maria, l'avocat de Fernandes, et son agent Miguel Ruben, et les ont informés que le club était prêt à accepter toutes les exigences financières du milieu de terrain portugais. S'ils parviennent à un accord avec les représentants du joueur, Al-Hilal contactera officiellement le club de Premier League. Le contrat actuel du joueur de 28 ans à Old Trafford court jusqu'en juin 2027.

Si les Red Devils peuvent espérer recevoir une offre alléchante du club de Pro League saoudien, il est peu probable qu'ils se séparent de Fernandes. Le milieu de terrain, aux côtés de Harry Maguire, Amad Diallo et Patrick Dorgu, fait partie d'un groupe restreint de joueurs qui ne seront pas vendus lors du prochain mercato estival, selon le Daily Star.

Les Red Devils prévoient toutefois de vendre plusieurs autres joueurs à la fin de la saison 2024-25, cherchant à financer de nouveaux transferts pour renforcer leur effectif, tout en respectant la réglementation financière. Alejandro Garnacho, qui a suscité l'intérêt de Chelsea, pourrait être vendu cet été aux côtés de joueurs comme Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Manuel Ugarte, Casemiro, Rasmus Hojlund, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee et Christian Eriksen, ajoute le Daily Star.

Après une défaite frustrante à Brentford le week-end dernier, l'équipe de Ruben Amorim espère désormais décrocher sa place en finale de la Ligue Europa en affrontant l'Athletic Club lors du match retour de son demi-finale. Les Red Devils abordent le choc à Old Trafford avec une avance de 3-0.