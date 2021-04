Bruno Fernandes espère entraîner Manchester United un jour

Le milieu de terrain international portugais a encore beaucoup à faire en tant que joueur, mais prévoit déjà une carrière sur le banc de touche.

Bruno Fernandes a révélé qu'il chercherait à devenir entraîneur lorsqu'il raccrochera les crampons, les Portugais espérant prendre les rênes de Manchester United à un moment donné dans le futur. À 26 ans, le talentueux milieu de terrain a encore beaucoup à faire en tant que joueur - avec pour objectif actuellement de remporter la Ligue Europa. Cependant, il met déjà en place des plans à long terme et dit qu'il se réjouirait de l'opportunité de prolonger son association avec les Red Devils une fois que le jour viendrait de débuter sa carrière sur le banc de touche.

Bruno Fernandes a déclaré lors d'une séance de questions-réponses sur le site officiel de Manchester United de son ambition d'entraîneur : "Maintenant, je vois le temps passer et je vois des enfants arriver de 2000, 2001, 2002, et ma sœur est de 2000, donc cela crée une certaine confusion dans ma tête. J'essaie de profiter du football, vous savez. Je pense que je veux être entraîneur. Honnêtement, j'aimerais être entraîneur dans le futur".

"Je ne sais pas quelle équipe je voudrais diriger. Bien sûr, la plus grande équipe si je peux entraîner Manchester United, je serai heureux. Je peux laisser maintenant juste quelques mots, donc si les gens voient ça, si je suis un manager à l'avenir, les fans peuvent faire pression pour que je vienne en tant qu'entraîneur ! Mais je pense que j'aimerais être entraîneur à l'avenir. Je ne suis pas sûr, mais pour ce que je ressens pour le football, pour le sentiment que j'ai, je pense que je dois continuer à être à l'intérieur du football parce que toute ma vie est à ce sujet. Je pense donc qu'à l'avenir, il faudra aussi que ce soit avec le football", a ajouté le Portugais.

Manchester United a déjà une ancienne star à sa tête, avec Ole Gunnar Solskjaer, vainqueur du triplé en 1999, qui cherche à mettre fin à une attente de quatre ans pour remporter un trophée. Le dernier trophée remporté par les Red Devils était déjà une Ligue Europa sous les ordres de José Mourinho. Les Red Devils ne sont pas loin de leur objectif puisqu'ils sont dans le dernier carré de la Ligue Europa et ambitionnent de la remporter.

En effet, Manchester United doit affronter la Roma, tandis que la deuxième place de la Premier League a été consolidé par les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Le but ultime est de revenir en lice pour une couronne nationale, et il est possible que des ajouts astucieux au cours de l'été propulsent le club 13 fois vainqueur de la Premier League dans cette optique de renouer avec le succès en championnat.

Fernandes pense que c'est possible, disant à la question de savoir si une lutte pour le titre peut être organisé la saison prochaine: "Je pense, honnêtement, que l'équipe s'est beaucoup améliorée depuis mon arrivée. Je sens l’amélioration, mais je pense que l’équipe s’améliore depuis l’arrivée de l’entraîneur. Il essaie de mettre la main sur l’équipe et de la rendre de mieux en mieux". Manchester United doit accueillir la Roma jeudi avant de revenir à Old Trafford pour son prochain match en Premier League lorsque Liverpool, son rival, se rendra à Manchester dimanche.