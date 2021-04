Super League : Vers une vente de Manchester United ?

Les rumeurs enflent sur une possible cession du club mythique anglais dans les médias locaux.

La Super League a été rejetée et les fans de toute l'Angleterre ont exprimé très clairement leurs sentiments concernant l'échec du projet, à tel point que les propriétaires de Manchester United auraient établi un prix auquel ils vendraient le club.

Les Glazers sont aux commandes de Manchester United depuis 16 ans, mais ils pourraient repartir si on leur offrait quatre milliards de livres, soit 4,6 milliards d'euros.

C'est selon The Irish Mirror, qui a révélé que les investisseurs de la ville pensaient qu'une offre dans cette région pourrait convaincre la famille de vendre.

La saga de la Super League a ébranlé la hiérarchie à Old Trafford et Joel Glazer s'est excusé auprès des fans mercredi, tandis qu'Ed Woodward a annoncé qu'il quitterait ses fonctions de vice-président exécutif à la fin de l'année.

Woodward était en charge depuis 2013, lorsqu'il a remplacé David Gill, et il y a eu divers revers en cours de route alors que le club se débattait dans l'ère post-Alex Ferguson.

Les supporters ne sont pas heureux, ayant exprimé très clairement leurs sentiments cette semaine. Après que les fans ont répondu aux plans de la Super League en pénétrant dans le terrain d'entraînement du club, le Daily Mail a rapporté que certains joueurs étaient inquiets.

En tant que tel, le club a dû ajouter une sécurité supplémentaire au centre pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autre brèche.

The Athletic a rapporté qu'Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Darren Fletcher et Nemanja Matic se sont entretenus avec les fans jeudi pour tenter d'apaiser la tension. Cela a donc été une semaine très dramatique à Manchester United et le rapport de The Irish Mirror sur le prix potentiel demandé des Glazers ne fera que faire la une des journaux.

Manchester United affrontera Leeds United en Premier League ce dimanche, puis disputera une demi-finale de la Ligue Europa contre la Roma en milieu de semaine.