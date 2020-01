Bruno Fernandes à Manchester United, ça se précise

Le club du Sporting CP est confiant quant à la finalisation du deal avec Manchester United pour son milieu de terrain, Bruno Fernandes.

Le Sporting CP serait toujours confiant pour ce qui est de la finalisation d'un accord avec pour Bruno Fernandes malgré le fait que le club anglais ait tenté de modifier les conditions du transfert après une approbation orale.

United a entamé des négociations pour Fernandes il y a deux semaines après que les blessures de Scott McTominay et Paul Pogba l'ont forcé à agir afin d'offrir plus de solutions à Ole Gunnar Solskjaer. Les Mancuniens s'attendaient à signer Erling Haaland du Red Bull Salzburg début janvier, mais ont été devancés finalement par Dortmund sur ce dossier.

United et Sporting avaient convenu d'un accord pour Fernandes, qui était censé disputer son dernier match pour les Lisboètes vendredi dernier contre contre , mais les Red Devils ont alors commencé à ajouter de nouvelles exigences dans le deal. En réponse aux demandes supplémentaires de United, le Sporting a augmenté le prix global demandé pour le milieu de terrain de 25 ans. Aucun nouvel accord n'a été conclu entre les deux clubs, et il ne reste plus que 11 jours aux deux parties afin de pouvoir s'entendre.

Il se murmure qu'United a tenté de mettre en place un transfert d'une valeur d'environ 70 millions d'euros, avec environ un quart des frais dépendant d'un triomphe de Fernandes comme Ballon d'Or et d'une victoire de MU en . Le Sporting est sceptique quant à l'une ou l'autre éventualité, et a donc revu à la hausse sa demande pour exiger 80 millions d'euros. Néanmoins, les difficultés financières du Sporting font que ses responsables ne sont pas en position de force. Ainsi, et même s'il reste des points de divergences, un accord reste fortement probable avant la fin du mercato de janvier.

United reste dans le coup, mais explore aussi des pistes alternatives. Le jeune Lillois Boubakary Soumare et le remplaçant de l'Atletico Madrid, Marcos Llorente, seraient tous les deux des cibles potentielles pour les contrats à court terme.