Transferts, le Sporting pas satisfait de l'offre de Manchester United pour Bruno Fernandes

Selon le Sun, le Sporting Lisbonne est frustré des bonus proposés par Manchester United dans son offre pour Bruno Fernandes.

Le serait frustré par la structure de l'offre proposée pour Bruno Fernandes par .

United serait impatient de finaliser un accord pour le milieu de terrain, qui a participé au choc du Sporting contre vendredi.

Selon le Sun, l'accord pour transférer Fernandes à Old Trafford impliquerait que United paie des frais initiaux de 34 millions de livres sterling en plus d'un potentiel de 25,5 millions de livres en bonus complémentaires.

Cependant, comme l'a rapporté The Sun, le Sporting ne recevrait probablement pas le montant total de 60 millions, car certains des bonus sont liés à des événements qui semblent peu susceptibles de se produire...

Par exemple, certains bonus dépendent de la victoire de United en et en Champions League et de Fernandes remportant le Ballon d'Or. Le club portugais veut des bonus se basant sur des scénarios plus probables.