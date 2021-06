"Bruno Fernandes a été un fantôme pour le Portugal à l'Euro 2020" - Mourinho

Le milieu de terrain a été accusé de ne pas s'être montré avec son pays au milieu d'un début de tournoi difficile.

José Mourinho a affirmé que le milieu de terrain portugais Bruno Fernandes était "mort" à l'Euro 2020, prenant de la place sur le terrain mais "ne jouant pas" au football. L'entraîneur de l'AS Roma a déclaré que Bruno Fernandes avait un "potentiel incroyable" mais ne montre pas les mêmes capacités qu'il offre habituellement sous les couleurs de Manchester United. Il faut dire que le meneur de jeu a été très discret depuis le début de la compétition.

Pourtant, José Mourinho a exprimé l'espoir que le joueur se montrerait enfin mercredi contre la France lors du dernier match de la phase de groupes du Portugal. "Le Portugal à son plus haut niveau peut battre n'importe qui", a déclaré Mourinho sur talkSPORT. "Mais nous devons jouer avec 11 joueurs, dans ces deux matches, Bruno Fernandes était sur le terrain mais ne jouait pas. J'espère qu'il se retrouvera contre la France, car c'est un joueur avec un potentiel incroyable".

"Il peut faire des passes décisives, il peut marquer. Il peut obtenir des tirs au but, il peut marquer des tirs au but, il peut marquer des coups francs. Il a beaucoup à donner, mais la réalité est que dans ces deux matches, il n'était pas là. Le Portugal a trois joueurs offensifs fantastiques, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo et Diogo Jota. Nous avons besoin de cette connexion, mais jusqu'à présent, Bruno Fernandes ne joue pas", a ajouté le Special One.

Le Portugal peut encore terminer dernier du groupe F

Bruno Fernandes a commencé les deux matches du Portugal mais a été sorti après seulement 63 minutes contre l'Allemagne lors d'une défaite 4-2. Il n'a cadré qu'un seul tir à ce stade de la compétition. Que ce soit dans le 4-2-3-1 mis en place à l'Euro ou dans le 4-3-3 utilisé avant la compétition, le meneur de jeu des Red Devils n'a jamais vraiment réussi à trouver sa place et a donné la plénitude de son talent comme du côté d'Old Trafford.

Le Portugal se qualifierait pour les huitièmes de finale s'il évitait la défaite contre la France mercredi. Ils finiraient premiers s'ils gagnaient et pas l'Allemagne (Die Mannschaft est largement favorite contre la Hongrie à l'Allianz Arena). Cependant, une défaite associée à une défaite contre l'Allemagne les ferait chuter à la quatrième place du groupe F. "Le dernier match de la Hongrie était contre la France, championne du monde et ils ont fait match nul 1-1", a déclaré l'entraîneur Fernando Santos aux journalistes.

"Beaucoup de gens avaient annulé les chances de la Hongrie, mais maintenant ils vont jouer contre l'Allemagne. Nous savons que tout ce que nous devons faire est de gagner, mais avant de perdre contre l'Allemagne, tout dépendait de nous tous. C'était à notre portée. Nous voulons avancer et nous voulons dépendre de nous-mêmes pour nous qualifier", a admis le sélectionneur du Portugal. Pour ça, il ne faudra pas perdre ce mercredi.