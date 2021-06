Portugal-France - Koundé titulaire, la compo probable des Bleus

Selon l’ensemble des médias français, Jules Koundé devrait être titularisé par Didier Deschamps lors de Portugal-France mercredi.

L’heure de Jules Koundé a sonné. Selon l’ensemble des médias français, le défenseur central de Séville devrait remplacer Benjamin Pavard sur le côté droit de l’équipe de France face au Portugal mercredi (21h), dans le cadre de la troisième et dernière journée du groupe F de l’Euro.

Koundé est en forme, Pavard un peu moins

Une deuxième sélection avec les Bleus pour lui, laquelle tient autant à la méforme du Munichois qu’aux excellentes prestations du Sévillan à l’entraînement, selon Le Parisien. Car malgré son poste de défenseur central en club, le sélectionneur Didier Deschamps préfère le voir à droite en sélection.

C’est notamment là qu’il l’a fait jouer en seconde période face au Pays de Galles (3-0), lors d’un match amical avant l’Euro. L’ancien Bordelais n’avait pas trop eu à s’employer défensivement, et il avait montré des dispositions intéressantes offensivement, malgré son manque de repères.

"Je l’ai déjà vu performant à ce poste, même si je sais que c’est un défenseur central"

"Je l’ai déjà vu performant à ce poste, il est à l’aise, même si je sais que c’est un défenseur central. Je l’ai pris aussi pour cette polyvalence. Il a été tranquille, serein. Et c’est un défenseur. Il n’y a aucun souci. Il a aussi ce volume de jeu", déclarait DD à l’époque, et l’heure de Koundé est enfin arrivée.

Et comme le sélectionneur et son capitaine Hugo Lloris l’ont déclaré en conférence de presse, les Bleus vont chercher les trois points malgré la qualification en huitièmes de finale déjà acquise. Autour de Koundé, on devrait donc retrouver l’équipe type, même si RMC Sport annonce un léger changement au milieu avec Corentin Tolisso qui remplace numériquement Adrien Rabiot pour prendre le poste de sentinelle.

La composition probable de la France contre le Portugal :

Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Tolisso, Kanté - Griezmann - Benzema, Mbappé.