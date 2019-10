Bruges-PSG, Thomas Tuchel : "90 minutes, c'est trop pour Mbappé"

En conférence de presse avant Bruges-PSG mardi (21h), Thomas Tuchel a fait le point sur l'actualité du PSG et l'état de forme de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé peut-il démarrer mardi ?

Thomas Tuchel : Pour Kylian (Mbappé), jouer 90 minutes, c'est trop. Maintenant la question, c'est est-ce qu'il peut démarrer la rencontre. On verra. C'est la même chose pour Edi (Cavani). Tous les autres peuvent jouer 90 minutes.

Avez-vous déjà établi une hiérarchie claire entre Icardi et Cavani ?

Je ne pense pas à la hiérarchie. Je pense aux meilleures solutions pour l'équipe. C'est la seule question pour moi. Ce n'est pas une question de hiérarchie. C'est super bien que Kylian (Mbappé) et Edi (Cavani) soient avec nous. C'était très long, ils nous ont manqué. Les autres ont saisi l'occasion, ils ont montré qu'on était capable de jouer en équipe. Mais on doit trouver les solutions match après match. Tous les joueurs sont différents. Si on joue avec Ney, ça change par exemple. (...) Mais les autres joueurs ont montré qu'on était capable de jouer à un niveau très haut, ensemble. On a gagné en confiance. Pour moi, on parle trop des mêmes noms. C'est un match à l'extérieur en . On doit parler davantage de ce défi que de hiérarchie.

Trouvez-vous que Thiago Silva est encore plus fort aujourd'hui et souhaitez-vous qu'il prolonge son contrat ?

Je ne sais pas s'il est plus fort. J'ai trouvé un capitaine extraordinaire, incroyable. Il a de la personnalité, il a la qualité. C'est vraiment un gars qui utilise chaque jour pour réfléchir à ce qu'il doit améliorer. Il pense toujours à l'équipe. C'est un exemple, je suis très heureux qu'il soit avec nous. Il joue avec beaucoup de confiance, il joue très tranquille, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est très agréable de travailler avec lui. (...) Sa prolongation ? Ce n'est pas une question pour moi. Si je dis oui ou non, ça créera des objectifs inutiles. Il est très important pour moi, il est dans une super forme, et c'est tout ce qui compte. J'ai l'impression qu'il est très tranquille. Je ne sais pas s'il veut rester ou s'il veut trouver un accord avec le PSG. Je ne sais pas tout ça, je suis l'entraîneur, mais je suis très content de lui. C'est mon joueur et je ne sais pas ce qui se passera cet été.

Que pensez-vous des progrès affichés par Leandro Paredes ?

Je peux clairement voir des améliorations. C'était nécessaire. Il a montré qu'il peut être un joueur important. Il le montre chaque jour à l'entraînement. Il a joué avec beaucoup de qualités lors du dernier match. J'aime beaucoup, il est très professionnel, c'est toujours l'un des premiers joueurs à arriver au Centre Ooredoo. On a notre style, il faut donner de l'intensité au milieu. Il l'a bien fait, et c'était un pas en avant.

L'adversaire sera-t-il plus coriace mardi que lors du déplacement à ?

Le plus dur pour moi, en Ligue des champions, c'est de jouer à l'extérieur. On va affronter une équipe courageuse, très physique, qui va vouloir attaquer très haut. Il faudra se battre pendant 90 minutes. J'attends un match avec beaucoup d'intensité.

Perdre contre Bruges serait-il une contre-performance ?

On doit avoir beaucoup de respect pour cette équipe. Ils n'ont pas encore perdu et on doit se préparer à un match très, très difficile. Je suis sûr qu'on va devoir montrer notre meilleur niveau. Si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas possible de gagner, même si dans le foot on peut gagner avec un peu de chance. On doit être prêt.

Benjamin Quarez, au Stade Jan-Breydel de Bruges.