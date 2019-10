Bruges-PSG : retour aux sources pour Thomas Meunier

Le latéral droit belge va retrouver son ancienne équipe ce mardi (21h). Un moment à part pour celui qui a passé cinq saisons avec le club flamand.

Trois ans et demi après son départ, Thomas Meunier va de nouveau fouler la pelouse du Stade Jan Breydel du , où il s’était révélé. De 2011 à 2016, le latéral droit a porté les couleurs du club belge qui lui a permis d’atteindre le niveau international, avec l’Euro disputé en , avant de rejoindre le . Pour le natif de Sainte-Ode, ce match de aura forcément une saveur particulière.

"C'est toujours quelque chose de spécial de retourner au pays, mais ça l'est encore plus dans son ancien club. Je communique avec pas mal de monde et je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront dans le stade pour voir non seulement le PSG, mais surtout Thomas Meunier. Ça me fait plaisir, j'ai gardé pas mal de contacts là-bas", a confié l’intéressé vendredi soir, suite à la large victoire du PSG sur la pelouse de Nice (4-1). Thomas Meunier avait rejoint l'équipe flamande il y a huit ans en provenance de Virton, son club formateur.

Désormais, Bruges n’a plus rien d’une petite équipe à l'échelle européenne. Après son beau parcours de la saison dernière et son écrasante victoire contre l’AS (4-0), la formation de Jupiler League a accroché le sur sa pelouse lors de la deuxième journée de la C1 (2-2). Thomas Meunier se méfie grandement de cette formation qu’il connaît si bien. "Ils ont une équipe incroyable, ils sont en train d'exploser tout simplement. Je crois qu'ils ont fait jusqu'à 80 millions d'euros de gain rien que sur cet été (sur le mercato, ndlr). C'est un truc incroyable pour un club belge. Ils vont probablement jouer le titre. Contre , ce n'était pas un grand match (0-0), mais à Bernabéu, ils auraient pu mener 3-0 et fermer complètement la boutique."

L'international belge (40 sélections) estime que le PSG devra adopter une certaine attitude pour ne pas tomber de haut mardi en . "Il faudra être prudent, ce ne sera pas un match gagné d'avance, d'autant qu'ils ont un douzième homme qui est super présent et qui arrive à les pousser. Si on en a l'occasion, il faudra tuer le match le plus vite possible."

Presque 200 matches avec Bruges en cinq saisons

Avec les Gazelles, il a disputé 198 rencontres toutes compétitions confondues et a laissé de beaux souvenirs à Bruges, avec en point d'orgue le titre de champion de Belgique en 2016. Ce retour au pays se conjugue avec une dynamique intéressante sur le plan personnel. Thomas Meunier enchaîne les bonnes performances. Mais pour l’instant, le défenseur de 28 ans n’a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en juin 2020 avec le PSG. Un nouveau match complet contre son ancien club ne serait pas de trop, peut-être, afin d'accélérer les discussions. Le joueur, lui, ne ferme aucune porte...