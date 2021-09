Bruges-PSG - Marquinhos : "On parle tous les jours de l'importance de cette compétition"

Le défenseur brésilien du PSG se confie sur ses ambitions et sur sa relation avec Messi.

Avez-vous tenu un discours particulier à vos partenaires avant le début de cette compétition ?

"Pas spécialement, on parle tous les jours de l’importance de cette compétition. Tout le monde en a conscience. On se concentre sur ce match là qui va déjà être très important pour nous."

Avez-vous plus la pression cette saison ?

"Je pense que la pression on la connait toutes les saisons, surtout quand tu joues au PSG. C’est vrai qu’avec l’effectif que l’on a, les gens vont parler encore plus, nous regarder. Nous, on est tranquilles. Ça fait vraiment plaisir de les avoir avec nous. Il n’y a que du positif."

En supposant que les trois devant soient alignés, allez-vous leur dire s’ils ne remplissent pas suffisamment les tâches défensives ?

"Bien sûr. Tout le monde va savoir ce qu’il a faire sur le terrain. On ne connait pas encore qui va jouer mais on parle de joueurs expérimentés et qui savent ce qu’ils ont à faire. Sur le terrain, dans le vestiaire entre coéquipiers, si ça ne va pas il faut le dire."

Un mot sur votre adversaire contre qui ça c’était plutôt bien passé lors de votre dernière venue ici…

"J’espère que ça passera bien comme la dernière fois. On est venus pour chercher des points car on est dans un groupe très dur et on sait que tous les matches seront décisifs. On est face à une équipe qui court beaucoup, qui propose beaucoup de solutions et qui nous avait mis en difficulté la dernière fois que nous sommes venus ici, notamment durant la première période."

En tant que capitaine avez-vous eu un discours particulier avec Messi ?

"Je n’ai pas eu de discours particuliers Avec Messi, on parle de foot, d’entraînement, de stratégie. Et il n’y a pas qu’avec lui. D’ailleurs, je n’ai pas eu de discours particulier avec les autres joueurs de l’équipe. Je suis capitaine certes et je montre l’exemple, c’est comme ça que j’aime bien montrer que je suis capitaine."

Selon vous, le PSG est-il l’équipe à battre ?

"Non je vais pas venir ici pour dire que le PSG est l’équipe à battre. Je laisse ça pour vous, pour les supporters, nous on est là pour se battre sur le terrain."