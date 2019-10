Brighton-Tottenham (3-0) : 10 buts en 2 matchs, Lloris out, le cauchemar des Spurs continue !

Après la correction reçue en C1 par le Bayern Munich (2-7), Tottenham a une nouvelle fois chuté lourdement face à Brighton (0-3) ce samedi.

Ce serait un euphémisme de dire que vient de passer une semaine cauchemardesque. Le mot est bien trop faible pour décrire les deux corrections reçues par les Spurs en l’espace de 5 jours… Il y a d’abord eu l’humiliation à domicile en Ligue des Champions face au Bayern Munich (2-7) puis la lourde défaite de ce samedi sur la pelouse de (0-3) en .

En plus du match, et certainement de sa 6e place au classement en Premier League, Tottenham a également perdu son gardien Hugo Lloris. Sorti sur civière avec un masque à oxygène, le portier français semble s’être fracturé le coude, ce qui devrait malheureusement l’éloigner des terrains pour plusieurs mois… La faute à une mauvaise prise de balle sur l’ouverture du score.

Sur un centre anodin, Lloris a voulu capter le ballon mais l’a relâché avant de tomber sur le coude. Et Maupay en a évidemment profité pour marquer (1-0, 3e). Après 5 minutes d’interruption et la sortie du Français sous les applaudissements du public, Gazzaniga a pris sa place, mais le remplaçant s’est troué quelques minutes plus tard, et Connolly a fait le break (2-0, 32e).

Du retard dans la course à la Ligue des Champions

Sonnés, les Spurs n’ont jamais réussi à réagir. Il aura fallu attendre le doublé de Connolly en seconde période (3-0, 65e) pour voir les hommes de Mauricio Pochettino se réveiller. Mais ni Lamela, ni Kane, ni Lucas n’ont réussi à trouver la faille. Il s’agit donc bien d’une semaine catastrophique pour les Londoniens, qui viennent d’encaisser 10 buts en 2 matchs, de perdre leur gardien pour une longue durée et de prendre énormément de retard dans la course à la Ligue des Champions…