Brighton - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Brighton accorde son hospitalité à l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 6e journée de Ligue Europa. Les dernières infos ici.

Deux leaders du Groupe B de la Ligue Europa, Brighton (2e, 10 points, déjà qualifié) et l’Olympique de Marseille (1er, 11 points, déjà qualifié) se donnent rendez-vous au Falmer Stadium. Le choc a lieu ce jeudi 14 décembre 2023.

Brighton vs Marseille, un duel pour la 1e place

Déjà qualifié pour le tour suivant de la compétition, Brighton (2e, 10 points) cherchera à prendre la première place à l’Olympique de Marseille pour éviter de tomber sur un reversé de Ligue des champions en 16es de finale. Pour ce faire, une victoire est envisagée par les hommes de Roberto De Zerbi, ce jeudi. Mais avant ce match, Brighton vient d’être contraint au partage des points par Burnley (1-1) en championnat.

De son côté, l’Olympique de Marseille est en pleine confiance. Même s’ils ont été contraints à un match nul (2-2) à l’aller par les Anglais, les Phocéens estiment qu’ils peuvent aller arracher les trois points sur le terrain de l’adversaire. Depuis sa victoire qualificative contre l’Ajax Amsterdam (4-3), Marseille n’a plus jamais joué un match sans le gagner. Les Phocéens comptent trois victoires consécutives pour leurs dernières sorties en Ligue 1, notamment contre Rennes (2-0), Lyon (3-0) et Lorient (2-4). L’objectif de Gattuso et ses poulains est de vaincre Brighton pour continuer à tenir les premiers rôles du groupe afin de croiser une équipe déjà en Ligue Europa.

Horaire et lieu du match

Brighton – Marseille

6e journée de Ligue Europa

Lieu : Falmer Stadium

A 21h française

Les équipes probables du Brighton – Marseille

Brighton : Verbruggen - Milner, Dunk, Van Hecke, Gross - Dahoud, Baleba - Adingra, Lallana, Joao Pedro - Ferguson

Marseille : Lopez - Mbemba, Gigot (cap.), Balerdi - Clauss ou Murillo, Veretout, Kondogbia, Harit, Lodi ou Murillo - Vitinha, Aubameyang

Sur quelle chaîne suivre le match Brighton – Marseille

La rencontre entre Brighton et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce jeudi 14 décembre 2023 à partir de 21h respectivement sur Canal + et M6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et 6Play.