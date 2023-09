Brest – Rennes : Diffusion TV, streaming et compos probables

Après Nantes-Marseille, ce vendredi, le Stade Brestois et Rennes ouvrent la porte aux matchs de la quatrième journée du samedi en Ligue 1.

Un match équilibré sur papier aura lieu ce samedi 2 septembre au Stade Francis Le Blé entre le Stade Brestois et le Stade Rennais.

Brest pour se relancer, Rennes pour sa deuxième victoire

Avec un début de saison des plus réussis, le Stade Brestois a été ralenti dans sa belle course lors de la troisième journée. Vainqueurs de Lens (3-2) à l’entame, les hommes entraînés par Éric Roy ont encore convaincu lors du match de la deuxième journée contre Le Havre (1-2). Mais les Brestois s’inclinent le weekend lors du déplacement au Vélodrome face à l’Olympique de Marseille. Là, c’est Marcelino et ses capés, qui ont pris le dessus 2-0. Une victoire ce samedi de Brest (4e, 6 points) lui permettra de s’assurer sa place au pied du podium.

Après une première journée étincelante, le Stade Rennais n’a plus montré un visage séduisant pour ses deux derniers matchs en championnat. Alors qu’ils ont étrillé Metz (5-1) pour commencer, Bruno Génésio et ses joueurs n’ont pas convaincu aux deux derniers matchs. Les Rennais ont fait deux résultats notamment contre Lens (1-1) et Le Havre (2-2). Actuel sixième de Ligue 1 avec 5 points, Rennes veut obtenir sa deuxième victoire de la saison en championnat de France.

Horaire et lieu du match

Brest – Rennes

Ligue 1

Stade Francis Le Blé

A 17h française

Les équipes probables du Brest – Rennes

Brest: Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Magnetti, Lees-Melou, Camara - Del Castillo, Satriano, Le Douaron

Rennes: Mandanda - Assignon, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Matic, Le Fée - Blas, Kalimuendo, Gouiri

Sur quelle chaine suivre le match Brest – Rennes

La rencontre entre le Stade Brestois et le Stade Rennais sera à suivre ce samedi 02 septembre 2023 à partir de 17h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.