Brest - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Brest vs Paris Saint-Germain

Un choc franco-français en Ligue des champions ! Brest reçoit le PSG pour une rencontre inédite en barrages. Les dernières infos ici.

Le Stade Brestois affronte le Paris Saint-Germain, mardi 11 février, dans le cadre des barrages de Ligue des champions. Une confrontation 100 % française, inédite dans cette nouvelle formule de la compétition. Brest, auteur d’un parcours impressionnant, espère créer la surprise face à un PSG en pleine forme.

Un duel franco-français inédit en C1

Avec la réforme de la Ligue des champions, les barrages font leur apparition avant les huitièmes de finale, offrant des confrontations inédites. C’est le cas pour cette rencontre entre le Stade Brestois et le PSG, qui se retrouvent cette fois sur la scène européenne, quelques jours seulement après leur dernier affrontement en Ligue 1, conclu sur une victoire éclatante 2-5 des Parisiens. Ousmane Dembélé avait alors claqué un triplé et il aura à coeur de récidiver mardi.

Brest, véritable révélation de la saison, a terminé 18ᵉ de la phase régulière avec 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Qualifié pour les barrages, le club breton n’a rien à perdre et jouera sans pression contre le mastodonte parisien.

Le PSG ultra-favori mais méfiant

De son côté, le Paris Saint-Germain aborde ce match en pleine confiance. Depuis son succès retentissant contre Manchester City (4-2) le 22 janvier, l’équipe de Luis Enrique semble inarrêtable. Que ce soit en championnat ou sur la scène européenne, le PSG enchaîne les performances impressionnantes, à l’image de ses victoires face à Monaco, Stuttgart et Brest.

Historiquement, le Stade Brestois peine face au club de la capitale. Les Parisiens restent invaincus depuis 30 matchs contre Brest (22 victoires, 8 nuls). La dernière victoire bretonne face au PSG remonte à 1985, soit il y a plus de 40 ans (succès 3-1). Malgré cet écart colossal, Brest espère créer l’exploit et rester en vie avant le match retour au Parc des Princes le 19 février. L'équipe francilienne, elle, demeure sur ses gardes. Elle a bien conscience - et Luis Enrique l'a rappelé en conférence de presse - que chaque match a sa vérité.

Horaire et lieu du match

Brest - PSG

Barrages de Ligue des Champions

Lieu : Stade de Roudourou

A 18h45 française

Les compos probables du match Brest - PSG

Brest : Bizot - Haidara, Chardonnet, Coulibaly, Lala - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Balde, Ajorque, Faivre

PSG : Donnarumma - Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Vitinha, Neves, Doué - Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

Sur quelle chaîne suivre le match Brest - PSG ?

La rencontre entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mardi 11 février 2025 à partir de 18h45 sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.