Brest – Lyon : diffusion TV, streaming, compos probables et avant-match

Ce samedi, Brest défie l’OL, dans le cadre de la 6émejournée de Ligue 1. Compos probables, streaming, tout ce qu’’il faut savoir.

En mauvaise posture en ce début de saison, l’Olympique Lyonnais se déplace ce samedi au stade Francis Le Blé, pour affronter le Stade Brestois.

Lyon en en difficulté

16ème de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais démarre une nouvelle aventure avec l’arrivée aux commandes de Fabio Grosso. Intronisé entraîneur de Lyon il y a quelques jours, l’italien tentera d’offrir à l’OL sa première victoire de la saison contre le Stade Brestois. Le technicien transalpin aura fort à faire pour sa première puisque son groupe manque de confiance, marqué par un début de saison difficile. Trois défaites (Strasbourg, Montpellier et Paris) et deux nuls (Nice et le Havre), c’est le triste bilan que le club rhodanien affiche en ce début d’exercice.

Brest, un début surpren ant

A l’opposé, le Stade Brestois vit un début de saison réussi. Les hommes d’Eric Roy ont déjà enregistré 3 victoires cette saison notamment contre Lens, le Havre et Reims. Un match nul contre Rennes et une défaite contre Lyon. Les bretons sont 2éme au classement avant cette rencontre.

A quelle heure et sur quelle chaîne suivre Brest-Lyon ?

Le match entre Brest et l’OL sera à suivre samedi (21h00) sur Canal + Sport 360.Le streaming est à suivre sur beIN Sports connect.

Compo Probables :

L’entraîneur de Brest, Eric Roy ne va pas changer sa formule de 4-3-3 qui marche. Il pourra compter sur Mahdi Camara, Pierre Lees-Melou et Hugo Magnetti au milieu de terrain.

Fabio Grosso devrait également aligner une équipe en 4-3-3. Privé de Dejan Lovren, le technicien italien doit faire confiance à Caleta-Car et Sinaly Diomandé en charnière centrale.

La composition probable du Stade Brestois (en 4-3-3) :

Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – Lees-Melou, M.Camara, Magnetti – Del Castillo, Mounié, Le Douaron.

La composition probable de l’OL (en 4-3-3) :

Lopes – Mata, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico – Caqueret, Akouokou, Tolisso – Cherki, Lacazette, Nuamah.

Lyon reste sur une belle victoire (4-2) la saison dernière contre Brest.