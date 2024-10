Brest - Bayer Leverkusen : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Brest vs Bayer Leverkusen

Mercredi, le Stade Brestois joue le Bayer Leverkusen dans le cadre de la 3e journée de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Après les neuf rencontres disputées ce mardi, les matchs restants de la troisième journée de la phase de Ligue se jouent ce mercredi. Un des quatre clubs français engagés pour la prestigieuse compétition des clubs européens, le Stade Brestois sera aux prises avec le Bayer Leverkusen, ce mercredi soir, au Stade Roudourou.

Brest veut écrire encore plus l’histoire

Premier club français à remporter ses deux premiers matchs en Coupe d'Europe depuis Strasbourg en 1979, le Stade Brestois accueille le Bayer Leverkusen dans le but de réaliser l’exploit. Moins brillant en Ligue 1 où il pointe à la 11e place avec 10 points après huit journées, le club breton est quand même impeccable en Europe. Pour leurs deux premières sorties en campagne européenne, les hommes d’Eric Roy ont eu raison de Sturm Graz (2-1) et de Salzbourg (0-4). Avec six points, les Bretons veulent enchaîner contre les champions d’Allemagne.

De l’autre côté, le Bayer Leverkusen vient à Guingamp avec le même objectif que son adversaire : vaincre et enchaîner. Champions d’Allemagne en titre, les hommes de Xabi Alonso ne sont pas aussi impressionnants en ce début de saison en championnat où ils logent à la quatrième place de Bundesliga avec 14 points après 7 journées. Mais c’est un tout autre visage en Europe avec des victoires contre Feyenoord (0-4) et l’AC Milan (1-0). Contrairement aux Brestois, les Allemands n’ont pas encore encaissé le moindre but en Europe cette saison.

Horaire et lieu du match

Brest - Bayer Leverkusen

3e journée de Ligue des champions

Lieu : Stade de Roudourou

A 18h45 française

Les compos probables du match Brest - Bayer Leverkusen

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Amavi - Camara, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Ajorque, Baldé

Bayer Leverkusen : Hradecky - Hincapié, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo - Garcia, Boniface, Wirtz

Sur quelle chaîne suivre le match Brest - Bayer Leverkusen ?

La rencontre entre le Stade Brestois et le Bayer Leverkusen sera à suivre ce mercredi 23 octobre 2024 à partir de 18h45 sur la plateforme Canal+ Foot ou Canal+ Live 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.