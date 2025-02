Brest-Auxerre (2-2) : Perrin brille, Ajorque répond, un nul aux saveurs contrastées

Brest et Auxerre se quittent sur un nul (2-2). Perrin s'offre un doublé, Ajorque égalise. Un match qui a laissé des regrets aux deux formations.

Le Stade Francis-Le Blé a vibré en ce jour de Saint-Valentin pour un match riche en rebondissements entre Brest et Auxerre, conclu sur un score de parité (2-2). Dans une rencontre cruciale pour les deux clubs, les Bretons, huitièmes et ébranlés par une récente défaite en Ligue des champions face au PSG, espéraient relancer leur course à l’Europe. Face à eux, Auxerre, onzième et en quête d’oxygène, a livré une prestation solide, portée par un Gaëtan Perrin étincelant.

Perrin éclaire Auxerre, Brest vacille en première mi-temps

Dès les premières minutes, l’AJA a surpris par son agressivité. Les transitions rapides de Sinayoko et les appels percutants de Perrin ont déstabilisé la défense brestoise. À la 18ᵉ minute, le jeune espoir auxerrois a ouvert le score : servi par Ndiaye après un contre foudroyant, il a ajusté Bizot d’une frappe croisée depuis seize mètres (0-1). Brest, désorganisé, a tardé à réagir, se contentant de deux tentatives d’Ajorque, dont une repoussée par Léon.

La seconde mi-temps a marqué le sursaut brestois. Eric Roy a introduit Lees-Melou et Sima, redonnant du dynamisme à son équipe. À l’heure de jeu, sur un coup franc de Doumbia, le ballon a ricocheté sur Onaiwu avant de heurter le tibia d’Abdoulaye Ndiaye, offrant l’égalisation aux locaux (1-1). Portés par 64% de possession, les Bretons ont enchaîné les offensives, mais Auxerre a résisté grâce à Léon, décisif sur une tête de Locko (65ᵉ).

Ajorque sauve Brest et frustre l'AJA

Contre le cours du jeu, Perrin a ressuscité l’AJA à la 74ᵉ : récupérant un ballon en bordure de surface, il a dribblé Bourgault avant d’enrouler une frappe imparable pour Bizot (1-2). Brest n’a pas abdiqué. À la 79ᵉ, Ajorque, intenable en l’air, a égalisé d’une tête puissante sur un centre millimétré de Locko (2-2). Les dernières minutes ont frôlé le drame : Lassine Sinayoko a cru offrir la victoire aux siens dans les arrêts de jeu, mais son tir a été bloqué par un défenseur finistérien. Léon et Bizot ont ensuite réalisé des arrêts clés pour préserver le nul.

En conclusion, ce match reflète les forces et faiblesses des deux équipes. Brest, dominateur mais trop fragile défensivement, rate l’occasion de se rapprocher du Top 5. Auxerre, héroïque et pragmatique, grignote un point précieux dans sa lutte pour le maintien. Les Icaunais peuvent quand même regretter de ne pas avoir assuré la victoire. Perrin, auteur d’un doublé, s’impose comme l’homme du match, tandis qu’Ajorque confirme son statut de sauveur brestois. Prochain défi : Brest affrontera Monaco, Auxerre recevra Reims.