Brésil : Ronaldo dévoile sa préférence pour succéder à Tite

Ronaldo a conseillé à la Fédération brésilienne de football de rechercher un manager étranger après que Tite ait démissionné.

Tite est un homme de parole. Le Brésil n'avait qu'un seul but lors de cette Coupe du monde 2022 au Qatar : la victoire finale. La Seleçao était en mission pour remporter sa sixième étoile, vingt ans après avoir remporté la cinquième lors de la Coupe du monde 2002 au Japon et en Corée du Sud. Néanmoins, le Brésil a failli à sa mission.

Un étranger à la tête du Brésil ?

De son côté, Tite a tenu sa promesse de se retirer de la sélection brésilienne après cet échec. La défaite aux tirs au but de la Seleçao contre la Croatie en quart de finale du mondial aura été le dernier match dirigé par le sélectionneur brésilien. Le technicien de 61 ans aurait sûrement souhaité que son séjour soit prolongé d'une semaine environ, mais son équipe n'a pas réussi à franchir la ligne d'arrivée contre les hommes de Zlatko Dalic.

La course à sa succession est désormais ouverte. Le Brésil rêvait de Pep Guardiola mais ce dernier a prolongé récemment à Manchester City et ne viendra pas sur le banc de la sélection auriverde. L'ancien attaquant vedette du Brésil, Ronaldo, meilleur buteur de la Coupe du monde 2002, a déclaré qu'il aimerait voir un entraîneur étranger prendre les rênes de l'équipe dans les prochains mois.

"Mourinho ou Ancelotti feraient beaucoup de bien"

S'exprimant lors d'une conférence de presse au Qatar, le double Ballon d'Or a déclaré : "Il y a beaucoup de noms étonnants qui feraient beaucoup de bien. Ancelotti, Abel, de Palmeiras, Mourinho, de la Roma. Ce sont des noms incroyables. Ils ont tous des contrats. Je ne sais pas ce que fera la CBF, mais mon opinion est qu'elle soutiendrait un nom étranger."

Nommer un entraîneur étranger à la tête de la sélection brésilienne serait pour le moins inhabituel. Depuis le bref passage de l'Argentin, Filpo Nunez, en 1965, aucune personne née hors du Brésil n'a dirigé la sélection brésilienne. Les 38 techniciens qui ont pris le poste par la suite étaient toutes originaires de leur pays d'origine.

La recherche d'un nouveau manager se poursuit et les Brésiliens voudront s'en occuper rapidement. La Copa América 2024 n'est que dans un an et demi et le Brésil ne veut pas nommer un sélectionneur intérimaire en attendant de trouver l'homme de la situation. La Seleçao a donc pour but de trouver son nouveau sélectionneur avant mars 2023 date du prochain rassemblement.