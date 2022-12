Brésil : Neymar fait aussi bien que Pelé et Ronaldo en Coupe du monde

Le Brésilien Neymar a égalé un record des légendes Pelé et Ronaldo lors du match Brésil-Corée du Sud.

Touché à la cheville lors de Brésil-Serbie, à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022, Neymar a été préservé lors des deux rencontres suivantes (contre la Suisse et le Cameroun) par Tite, le sélectionneur de la Seleção.

L'attaquant du PSG a finalement fait son retour sur les terrains pour les huitièmes de finale. Face à la Corée du Sud, Neymar a été titularisé et a joué pendant 81 minutes avant d'être remplacé par Rodrygo.

Neymar a participé à la large victoire de son équipe (4-1) en inscrivant le but du 2-0, à la 13e minute sur un penalty.

Neymar rejoint Pelé et Ronaldo

Et ce but permet à Neymar d'entrer un peu plus dans l'histoire du football brésilien. En effet, grâce à cette réalisation, Neymar devient le troisième joueur de l'équipe brésilienne à marquer au moins un but lors de trois phases finales de la Coupe du monde.

Avant de marquer face à la Corée du Sud son premier but dans cette Coupe du monde 2022, la star brésilienne avait scoré quatre fois au Mondial 2014 (joué au Brésil) puis deux fois lors de l'édition 2018 en Russie.

Cerise sur le gâteau, Neymar rejoint au palmarès deux légendes de la Seleção : Pelé et Ronaldo. Pelé a marqué lors de quatre Coupe du monde de suite (1958, 1962, 1966 et 1970) et Ronaldo lors de trois éditions consécutives (1998, 2002, 2006). Ce dernier avait également pris part à la Coupe du monde 1994 mais n'a pas joué la moindre minute lors de ce tournoi.

Neymar meilleur buteur de la Seleção lors de la Coupe du monde ?

La Coupe du monde 2022 pourrait aussi permettre à Neymar de devenir le meilleur buteur de l'histoire du Brésil.

Après le match contre la Corée du Sud et avant le quart de finale face à la Croatie, Neymar compte 76 buts avec le Brésil.

Le record appartient à Pelé avec 77 buts et Neymar peut donc l'égaler voire le dépasser contre la Croatie car il est en grande forme : il marqué 8 buts et délivré 7 passes décisives lors de ses 11 derniers matches avec le Brésil.