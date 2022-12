Brésil – Corée du Sud (4-1) : La Seleção n’a pas tremblé

Le beau jeu brésilien n’a laissé aucune chance à la machine sud-coréenne (4-1) en huitièmes de finale de Coupe du Monde.

Les Brésiliens n’ont pas eu trop de mal à valider leur ticket pour les quarts. Ils ont terrassé les Guerriers Taeguk dès la première mi-temps.

Le Joga Bonito de retour

Les coéquipiers de Neymar Jr. commencent très fort. Dès la 7e minute de jeu, Vinicius, l’attaquant du Real Madrid, donne l’avantage aux siens. L’ailier gauche de 22 ans reprend un centre ras de terre de Raphinha. Il ajuste sa frappe du droit et trompe le portier sud-coréen, Seung-Gyu Kim.

Trois minutes plus tard, Richarlison s’écroule dans la surface de réparation et obtient un penalty. Neymar se charge de le transformer et donne une confortable avance à la Seleção.

Acculé, le Tigre d'Asie réagit rapidement. Hee-chan Hwang décroche une superbe frappe de vingt-cinq mètres. Alisson, le portier brésilien, s’envole dans les airs et dévie le ballon en corner.

L’attaquant de Wolverhampton remet ça à la 25e minute de jeu. Il décroche une nouvelle frappe de loin. Le gardien de but brésilien réussi à s’emparer de la balle.

Supérieurs techniquement, les Brésiliens font le break à la demi-heure de jeu. Au départ d’une superbe action, Richarlison est idéalement servi par Thiago Silva dans la surface. Le buteur de Tottenham trompe remporte facilement son face-à-face avec le portier adverse.

Encore une action dangereuse pour les Brésiliens et un nouveau but pour la Seleção à la 36e minute de jeu. A la réception d’un véritable caviar de Vinicius, Lucas Paquetá décroche superbe volée croisée.

Après seulement une mi-temps, le Brésil met un pied en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Le Joga Bonito est de retour.

De retour sur le terrain, les Sud-coréens, qui n’ont absolument plus rien à perdre, se montrent beaucoup plus dangereux. Son Heung-min, l’attaquant vedette de l’équipe asiatique, rate de peu une grosse occasion de but.

Le buteur des Spurs chipe la balle à Marquinhos et envoie un ballon enroulé du droit. Alisson assure une nouvelle fois les arrières de l’équipe brésilienne.

Le rythme redescend dans cette rencontre. Les occasions ne sont plus à sens unique mais les Sud-coréens n’arrivent pas à réduire la marque.

Raphinha passe tout proche du cinquième but des siens à deux reprises. Il ne cadre pas une première balle après une grosse percée à la 55e. Et bute sur le gardien sept minutes plus tard.

Les efforts des Guerriers Taeguk finissent par payer à la 77e minute de jeu. Guerriers Taeguk, le milieu de terrain sud-coréen, réduit le score d’une belle frappe de vingt mètres. Gêné par ses défenseurs, Alisson ne pouvait rien faire.

Conscient que c’est plié, Tite effectue plusieurs changements pour donner du temps de jeu à ses remplaçants.

Les Brésiliens n’ont clairement pas douté durant ce huitième de finale. La Seleção va affronter la Croatie, vendredi prochain, à l’Education City Stadium pour une place dans le dernier carré.