Brésil : Le message de Lionel Messi à Neymar après sa blessure

Blessé lors du match des éliminatoires du Mondial 2026 contre l’Uruguay, Neymar a le soutien de son ami, Lionel Messi.

La nuit du mardi à mercredi, la Seleçao était en déplacement au Stade Centenario pour affronter l’Uruguay dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone CONMEBOL. Un match que Casemiro et ses coéquipiers ont perdu 2-0 face à Fede Valverde et ses coéquipiers.

Blessé, Neymar donne de ses nouvelles

Blessé lors de ce match perdu par la Seleçao, Neymar Jr avait donné la chair de poule aux supporters et acteurs du football, puisqu’il avait quitté le rectangle vert sur civière et en pleurs. A la suite d’un contact avec De la Cruz, Neymar est mal retombé et s’est tordu le genou gauche.

Si le directeur de la communication de la Fédération brésilienne de football (CBF) a indiqué qu’il s’agissait d’une "blessure inquiétante", le joueur a lui-même donné de ses nouvelles quelques heures après sa blessure.

"C'est le verset que j'ai posté avant de partir", a déclaré Neymar. "Dans son cœur, l'homme planifie sa voie, Mais l'Éternel détermine ses pas. Proverbes 16:9 Dieu sait tout... Tout l'honneur et la gloire sont toujours à toi, mon Dieu, quoi que tu dises, j'AI CONFIANCE", a-t-il ajouté.

Messi apporte son soutien à Ney

Ayant appris la nouvelle selon laquelle son ancien coéquipier au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou alors que son ménisque est également touché, Lionel Messi a apporté son soutien à Neymar Jr.

Dans une story sur son compte officiel Instagram, le septuple Ballon d’Or France Football a encouragé l’attaquant d’Al-Hilal, qui travers un moment très dur. « Beaucoup de force Neymar ! », a écrit Messi en légende d’une photo sur laquelle on peut le voir avec Neymar en maillot du Barça.

Pour sa part, le médecin de la sélection, Rodrigo Lasmar, indique que les examens seront faits pour en savoir plus sur la blessure de Neymar. « Nous avons fait tous les tests. Ces tests seront répétés demain (mercredi). Ces 24 heures seront importantes pour voir comment le genou réagira, le gonflement qu’il présentera et les tests d’imagerie qui définiront un diagnostic définitif. Il est trop tôt pour le dire (s’il s’agit d’une blessure ligamentaire). Attendons sereinement les examens, évaluons sereinement, et dès que nous aurons une définition nous vous la dirons », avait-il déclaré après le match.