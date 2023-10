Brésil :Humilié , Neymar crie au scandale

Alors qu’il a été la cible d’un mauvais geste, Neymar ne s’est pas empêché de le dénoncer.

Dans le cadre de la trêve internationale, Neymar a rejoint la sélection brésilienne, mais la soirée s'est avérée tout sauf agréable. Lors du match contre le Venezuela au stade Arena Pantanal, la Seleçao a dû se contenter d'un match nul (1-1), et la star brésilienne Neymar a été la cible d'un geste inacceptable de la part d'un supporter.

Neymar, frustré

Le Brésil avait de grandes attentes pour ce match, mais malheureusement, Neymar n'a pas réussi à faire la différence. Le but brésilien a été inscrit par Gabriel, le défenseur d'Arsenal, tandis que Neymar a été frustré de ne pas pouvoir briller sur le terrain.

Le point culminant de la soirée a été l'incident impliquant Neymar et un supporter brésilien. En plein match, ce dernier a jeté un sachet de pop-corn en direction de Neymar, provoquant la colère de la star.« C'est très triste, je ne viens pas ici en vacances, encore moins pour me promener, je suis venu pour faire ce que j'aime le plus soit jouer au football et défendre mon pays. Ce supporter a lancé... Je n'ai même pas vu ce que c'était, je l'ai vu seulement quand il m'a touché, je suis devenu très nerveux, je condamne ce genre d'attitude, vous n'avez pas à le faire, c'est très mauvais pour le football, pour les êtres humains. Un type qui fait ce genre de choses n'est pas un type éduqué, il ne pourra pas élever son fils de la meilleure façon possible. S'il se plaint autant, c'est lui qui aurait dû mieux s'entraîner et être sur le terrain, pas moi. » a déclaré Neymar.

Un geste condamnable

La réaction de Neymar a été compréhensible, car de tels gestes sont inacceptables sur un terrain de football. Il a souligné qu'il n'était pas venu en sélection nationale pour des vacances, mais pour défendre les couleurs de son pays et jouer au football. Ce genre d'incident ne fait que ternir l'image du football et ne contribue en rien à la promotion du fair-play.

Le sélectionneur de l'équipe brésilienne, Fernando Diniz, a également exprimé son mécontentement lors de la conférence de presse d’après match. Il a qualifié l'acte du supporter de « manque de respect » envers les joueurs qui ont tout donné sur le terrain. Le sélectionneur de la Séleçao a précisé que les supporters ont le droit d'exprimer leurs opinions, mais qu'il y a des limites à ne pas dépasser.