Braithwaite : "Je veux regarder en arrière et dire que j'ai joué dans l'une des meilleures équipes du Barça de l'histoire"

L'attaquant danois est convaincu de rester plusieurs saisons au Camp Nou, et espère remporter de nombreux trophées avec le Barça.

Martin Braithwaite affirme qu'il veut faire partie de l'une des "meilleures équipes de la génération" à Barcelone, affirmant être prêt à travailler pour connaître le succès en Catalogne.

Après les blessures de Luis Suarez et Ousmane Dembélé, les Blaugrana se sont tournés vers le Danois, qui évoluait à Leganès, pour renforcer leur secteur offensif pour la deuxième partie de saison. L'ancien toulousain et bordelais n'a connu que trois apparitions sous ses nouvelles couleurs avant l'interruption du football, et son avenir pose déjà question.

De nouveaux renforts offensifs pourraient rallier le club, à l'image de l'Intériste Lautaro Martinez ou encore de Neymar. Autant d'arrivées qui pourraient reléguer Braithwaite dans la hiérarchie aux yeux de Quique Setien, mais ce dernier est persuadé qu'il aura encore un rôle à jouer dans les années à venir.

"Je suis certain que je vais rester même plus que quatre ans et demi, c'est comme cela que je vois les choses dans ma tête, a-t-il déclaré à ESPN. Là maintenant, je veux juste jouer, profiter et gagner des titres avec cette équipe parce que c'est ce pourquoi je suis là.

"Pour moi, à Barcelone, je regarde tous ces joueurs légendaires qui ont joué ici, et toutes les périodes où ils ont eu certaines des meilleures équipes, et pour moi, un des objectifs est de pouvoir dire que j'ai joué dans une des meilleures équipes du Barca en une génération.

"Je veux que les gens puissent regarder l'équipe dans laquelle j'ai joué et se dire : 'Oui, c'était l'une des meilleures équipes de l'histoire du Barca'. C'est une énorme motivation pour moi et cela demande beaucoup de travail, mais je suis prêt à y mettre du mien. Je suis juste excité."

Braithwaite a ajouté que Leganes avait bien géré son départ au Barça : "Je ne peux pas parler suffisamment en bien de ce club. C'était vraiment spécial pour moi et la façon dont ils m'ont traité quand j'ai dû partir. Parfois, quand on quitte un club, on peut partir avec des sentiments mitigés, mais ils m'ont totalement compris.

"Ils ont dit que c'est une chance, une chance dans une vie, donc il faut la saisir. Ils auraient fait la même chose. Bien sûr, ils ont estimé qu'il n'était pas juste qu'ils ne puissent pas aller chercher un remplaçant, ce que je comprends, mais au bout du compte, ils ont été vraiment, vraiment gentils avec moi".