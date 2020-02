Braithwaite aux anges après ses débuts réussis avec le Barça

Martin Braithwaite, la nouvelle recrue du Barça, était extrêmement heureux après ses premiers pas réussis avec le Barça.

Recrue surprise du Barça en début de semaine, Martin Braithwate a séduit à l’occasion de sa première apparition avec la bande à Quique Setién. Lors du match face à Eibar, il est entré en jeu en seconde période et a eu une implication sur les deux derniers buts des siens, avec une « assist » à son actif.

Après le match, l’ancien toulousain s’est dit très content de ce qu’il a pu montrer lors de son entrée en jeu. Et il a surtout exprimé son bonheur d’évoluer au côté de Lionel Messi. « Je ne vais pas laver mes vêtements, après avoir reçu un câlin de Messi », a-t-il plaisanté au coup de sifflet final.

Braithwaite, « une recrue extraordinaire »

Braithwaite a été complimenté par tous ses partenaires, et aussi par son coach. Setién a presque été surpris par l’adaptation express de son joker médical : « Braithwaite a fait plus que ce à quoi je m'attendais de sa part, beaucoup plus, a-t-il confié à la TV espagnole. Honnêtement, je pense que nous avons fait une recrue extraordinaire. Il s'adaptera parfaitement à ce que nous faisons, il a participé à deux buts aujourd'hui et il comprend déjà si bien le jeu.»

Pour son premier match avec le Barça, Braithwaite a donc réussi à se montrer décisif. Son illustre compatriote Michael Laudrup n’avait pas connu le même privilège lors de son baptême de feu avec les Blaugrana. En 1989, son histoire à Camp Nou avait même commencé par une défaite.