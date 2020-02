Barcelone-Eibar (5-0) - Un Messi de gala porte le Barça

Auteur d'un quadruplé, Lionel Messi n'a laissé aucune chance à Eibar au Camp Nou. Grâce à sa victoire, le Barça est leader provisoire de la Liga.

S'emparer provisoirement de la tête de la et bien préparer le huitième de finale aller de Ligue des Champions qui se profile face à (mardi soir, 21h00). Pour le , l'objectif était double ce samedi après-midi, lors de la réception d' , 17ème du championnat d' . Pour l'emporter, Quique Setién avait décidé d'aligner un duo composé d'Antoine Griezmann et de Lionel Messi pour animer l'attaque catalane. Et le second cité s'en est plutôt bien chargé...

Lionel Messi s'offre un triplé en 40 minutes

Muet depuis quatre rencontres, une éternité pour lui, Lionel Messi a en effet livré une prestation de très haute volée, venant à bout d'Eibar presque à lui tout seul. Déterminé à l'emporter, l'Argentin s'est en effet offert un triplé en l'espace d'une mi-temps. Pressé.

Le premier but de la journée était un véritable chef d'oeuvre. En mouvement, l'homme aux six Ballons d'or héritait du cuir et le glissait entre les jambes de son vis-à-vis au moment de pénétrer dans la surface de réparation, avant de conclure sans broncher (14e). En fin de première période, Lionel Messi ajoutait un second (37e) et un troisième but (40e) à sa feuille de match, le tout en l'espace de seulement trois minutes. Séduisant, le Barça semblait déjà avoir disposé de la modeste formation d'Eibar.

Plus d'équipes

La seconde période allait se dérouler sur un rythme plus tranquille, le FC Barcelone se contentant d'attaquer par séquences. Malgré cela, les occasions étaient nombreuses, et Eibar manquait à plusieurs reprises de faire trembler les filets adverses. Auteur d'une prestation satisfaisante, Antoine Griezmann cédait sa place à la 72e minute de jeu, remplacé par un certain... Martin Braithwaite, recruté cette semaine avec le statut de joker médical. Ce dernier honorait sa première apparition sous ses nouvelles couleurs en s'offrant une entrée pleine de promesses. D'abord, en délivrant une passe décisive pour Lionel Messi (87e). Puis, en étant à l'origine du but d'Arthur (89e).