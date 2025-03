Bournemouth - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Duel tactique en FA Cup ! Bournemouth d'Iraola défie le Man City de Guardiola pour une place en demie. Les Cherries peuvent-ils récidiver ?

Le Vitality Stadium est le théâtre d'un quart de finale de FA Cup alléchant ce dimanche, opposant le Bournemouth d'Andoni Iraola au Manchester City de Pep Guardiola. Après avoir éliminé Wolverhampton aux tirs au but au tour précédent, les Cherries rêvent d'un exploit retentissant face aux champions d'Angleterre, qui ont eux-mêmes connu une petite frayeur contre Plymouth Argyle pour atteindre ce stade. Le souvenir de la victoire historique de Bournemouth en championnat en novembre plane sur cette rencontre.

Manchester City : Un statut à défendre malgré les doutes

Si Manchester City reste l'épouvantail de la compétition, sa forme récente laisse entrevoir quelques failles. Après avoir difficilement écarté Plymouth (3-1 après avoir été menés), les Cityzens ont enchaîné par une défaite à Nottingham Forest (1-0) et un nul contre Brighton (2-2) en Premier League. Cinquièmes au classement, leur place en Ligue des Champions semble assurée via le coefficient UEFA, mais cette méforme relative interpelle. Cependant, la FA Cup est une compétition où les hommes de Guardiola excellent : ils ont remporté leurs sept derniers quarts de finale et atteint les demi-finales lors des six dernières éditions, un record en Angleterre.

Malgré ce passage à vide en championnat, l'objectif de City est clair : conserver son trophée et ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. L'expérience de Guardiola dans la gestion de ces matchs couperets et la profondeur de son effectif font toujours des Sky Blues les grands favoris. Ils savent que la route vers Wembley passe par une performance sérieuse sur la côte sud.

Bournemouth rêve d'écrire son histoire

Pour Bournemouth, ce quart de finale est une opportunité unique. Après avoir brillamment écarté West Bromwich (5-1), Everton (2-0) et donc Wolves, les Cherries visent une première demi-finale de FA Cup dans toute leur histoire, après deux échecs à ce stade en 1957 et 2021. Si l'équipe d'Andoni Iraola a connu un coup de mou en championnat récemment (4 défaites sur les 8 derniers matchs) après une période d'invincibilité remarquable, elle a prouvé sa capacité à rivaliser avec les meilleurs.

Leur victoire 2-1 contre City en Premier League en novembre dernier est la preuve tangible qu'un exploit est possible. Devant leur public, les joueurs de Bournemouth joueront crânement leur chance, s'appuyant sur les principes de jeu intenses prônés par leur entraîneur basque. Même si ce sera leur première confrontation en FA Cup, les Cherries savent qu'ils peuvent bousculer l'ogre mancunien et rêver d'une qualification historique.

FA Cup - FA Cup

Vitality Stadium

Ce match de quart de finale de la FA Cup se jouera au Vitality Stadium à Bournemouth, Angleterre, le dimanche, 30 mars 2025. Le coup d'envoi est prévu à 17h30, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de Bournemouth

Avant la trêve internationale, Marcos Senesi et Julian Araujo ont repris l’entraînement collectif, et Andoni Iraola s’est montré optimiste quant à leur possible présence dans le groupe. En revanche, les Cherries devront encore faire sans Adam Smith (coup), Illia Zabarnyi (suspendu), Luis Sinisterra (problème non précisé) et Enes Ünal (genou).

Infos de l'équipe de Manchester City

Côté Citizens, Bernardo Silva, touché, n’a pas participé aux matchs du Portugal pendant la trêve et reste incertain pour ce week-end. Bonne nouvelle toutefois : Ederson devrait être remis à temps. En revanche, John Stones (cuisse), Rodri (rupture du LCA), Manuel Akanji (aine) et Nathan Aké (cheville) sont tous forfaits pour cette rencontre.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations