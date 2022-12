Boulleau prévient le PSG : "Neymar pourrait aller faire la fiesta"

La chroniqueuse de Canal+, Laure Boulleau, n’est pas certaine que Neymar retrouvera la motivation nécessaire pour la 2e partie de la saison.

Le Brésil a connu une énorme désillusion avec l’élimination vécue en quarts de finale de la Coupe du Monde. Neymar, la star auriverde, était parmi les plus touchés par cette sortie de route prématurée.

« Neymar, s’il ne veut plus jouer il ne jouera pas »

La question maintenant est de savoir comment l’attaquant du PSG va digérer cet échec. Ses messages sur les réseaux sociaux laissent planer le doute à ce sujet. Il pourrait vite se retrousser les manches pour essayer d’accomplir les objectifs en club. Ou alors, il pourrait trainer son spleen et ne plus le donner le meilleur de lui-même.

Laure Boulleau, chroniqueuse pour Canal+, redoute que Ney ne choisisse la dernière option. « S’il ne se remet pas psychologiquement, il peut aller faire la fiesta, a-t-elle prévenu. Car lui, s’il ne veut plus envie de jouer, il ne jouera pas. Il ne va rien faire ».

L’ancienne défenseuse du PSG pense que Neymar, contrairement à Marquinhos, va avoir du mal à tourner la page du Qatar. « Je pense qu’il peut y avoir beaucoup de questions sur l’état psychologique de Neymar. On connait ses fragilités. Il n’avait pas besoin d’écrire sur les réseaux sociaux pour qu’on sache qu’il est dévasté ».

« Neymar peut vite s’éparpiller »

Boulleau conclut en indiquant que c’est à Christophe Galtier de faire en sorte que l’ancien barcelonais se remobilise vite et retrouve la joie de jouer : « J’espère qu’il (Neymar) va juste se focaliser sur le football, car il peut vite s’éparpiller. On ait comment il est, quand il est malheureux. Espérons que Galtier et le PSG réussissent à lui déclencher une motivation ».

Neymar a été, pour rappel, parmi les meilleurs parisiens lors de la première partie de la saison. Toutes compétitions confondues, il a signé 26 gestes décisifs (15 buts et 11 assists). C’est autant que son coéquipier Lionel Messi.