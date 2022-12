Croatie – Brésil (1-1, 4-2 t.a.b) : Livaković écœure la Seleção et envoie la Croatie dans le dernier carré

Que ce fut dur pour les Croates. Luka Modric et ses coéquipiers ont trouvé beaucoup de difficultés à passer l’obstacle brésilien.

Les Croates ont très bien entamé la rencontre. Alors qu’on pouvait s’attendre à une grosse domination de l’armada offensive de la Seleção, ce ne fut clairement pas le cas pendant la première période.

Grosse bataille dans l’entrejeu

La première occasion de la rencontre est en faveur des Vatreni. Ivan Perišić, l’ailier gauche expérimenté, ne parvient pas à placer sa reprise, sur un centre de Pasalic, à la 13e minute de jeu.

Marcelo Brozović et Mateo Kovačić, les deux milieux de terrain croates ne laissent rien passer dans l’entrejeu. Les Brésiliens ne parviennent pas à organiser leurs attaques.

Ultra-favorite pour ces quarts de finale de Coupe du Monde, l’équipe brésilienne s’est fait siffler part ses supporters à la demi-heure de jeu.

La seule réelle occasion des coéquipiers de Neymar est l’œuvre du buteur parisien à cinq minutes de la fin de la première mi-temps. Le capitaine de la Seleção ne parvient pas à tromper Dominik Livaković sur coup franc.

Cette première manche est globalement en faveur des Croates. Ces derniers ont parfaitement réussi à cadenasser les attaquants adverses.

Le Brésil respire en deuxième période

Au retour des vestiaires, les hommes de Tite se sont montrés sous un meilleur visage. Joško Gvardiol frôle le but contre son camp dès la première offensive du Brésil. Il a failli détourner un centre de l’équipe sud-américaine dans le but.

Les Auriverde sont bien meilleurs depuis la reprise. Ils passent tout proche de l’ouverture du score à 48e minute de jeu. Ils réclament un penalty après un énorme arrêt de Livakovic devant Vinicius. L’arbitre de la rencontre vérifie s’il y a main d’un défenseur croate. La réponse est négative.

Le portier du Dinamo Zagreb, encore lui, sauve une nouvelle fois son équipe. Il repousse une belle frappe de Neymar Jr. à la 55e minute. Et il ne s’arrête pas là.

Sauveur des siens, Dominik Livaković écœure de nouveau la Seleção. Trouvé dans la surface de réparation, Lucas Paquetá ne parvient pas à battre le portier adverse à la 66e.

Cette fois, c’est Neymar Jr. qui va découvrir ce que s’est de perdre son duel devant le gardien de but des Vatreni. Lancé sur le côté gauche, le buteur du Paris Saint-Germain voit sa frappe dévier en corner à un quart d’heure de la fin du temps réglementaire.

La sélection brésilienne sent qu’il y a un grand coup à jouer en cette seconde période. Les Sud-américains poussent pour ouvrir le score.

Lucas Paquetá échoue encore à tromper le portier serbe à la 80e minute de jeu. Dominik Livaković capte la frappe de l’ancien lyonnais en deux temps.

Les deux équipes n’arrivent pas à se départager au bout du temps réglementaire. Il faudra disputer 30 minutes supplémentaires.

Enfin du spectacle !

La première occasion des prolongations est en faveur de la Croatie. La frappe de Marcelo Brozović, très bien servi par Petkovic, passe au-dessus à la 103e.

Il faudra attendre le temps additionnel de la première prolongation pour voir l’ouverture du score brésilienne. Neymar Jr conclu une très belle action collective. Le numéro 10 délivre les siens et égale le record de buts du Roi Pelé.

De retour de la mini-pause des prolongations, les Croates prennent d’assaut le camp brésilien. Les offensives sont de plus en plus nombreuses. Les Vatreni n’ont plus rien à perdre.

Bruno Petkovic égalise pour les siens sur une belle contre-attaque à la 117e. Il trouve le petit filet sur une reprise légèrement déviée par Marquinhos. Une égalisation qui relance tout dans ce match.

Dominik Livaković, le portier croate, sauve une dernière fois son équipe. Il arrête à bout portant une frappe de Casemiro suite à un coup franc de Neymar. Les deux équipes se départageront aux tirs au but.

Énorme lors de quart de finale, Dominik Livaković a donné l’avantage aux siens lors du premier tir brésilien. Marquinhos loupe un deuxième tir au buts brésilien. Les Croates se qualifient dans le dernier carré.

L’équipe nationale croate se qualifie donc aux demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Elle affrontera, mardi prochain au stade Lusail, le vainqueur de l’autre quart de ce vendredi Pays-Bas-Argentine.