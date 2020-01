Boudjellal veut "un nouveau défi" à la tête du SC Toulon

Le président du Rugby Club Toulonnais Mourad Boudjellal, sur le départ, a affirmé mercredi à l'AFP qu'il s'était lancé un nouveau "défi".

Le président historique du RCT, qui a confirmé fin décembre son départ du club du Top 14 à la fin de la saison, veut vivre un nouveau dfi en se lançant dans le football.

"Mon premier amour, c'est le RCT, je le garderai toujours. Mais j'avais besoin d'un grand défi et celui-là est gigantesque: revoir du foot pro à Toulon, disparu depuis presque 30 ans (...) quand on est dans les 15 premières villes de , on ne peut pas végéter", a indiqué Boudjellal dans des propos accordés à l'AFP.

" , Amiens, Nîmes, Angers, que je respecte, n'ont rien de moins que nous, il n'y a pas de raison", a-t-il ajouté.

Le Sporting Club de Toulon occupe actuellement la dernière place de son championnat, sans victoire en 18 matches.