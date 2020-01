Aulas ouvre la porte à un départ de Tousart

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, n’est plus totalement opposée à l’idée de laisser filer Lucas Tousart en cette période de mercato.

Il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais a repoussé les approches du pour son milieu défensif, Lucas Tousart. On pensait alors ce dossier clôt, surtout que Jean-Michel Aulas avait assuré qu’il ne comptait pas vendre cet hiver. Mais, le discours du président lyonnais vient de légèrement évoluer. Il n’est plus aussi inflexible sur ce dossier.

Sur RMC, JMA a indiqué mardi que des pourparlers sont en cours, et qu’il n’est pas exclu qu’il accorde un bon de sortie si tel est le souhait de son joueur. « Évidemment, on n'est pas obligés de tout dire, car dans le jeu des négociations, si on veut être performants, il faut être discrets. Et à , on est assez discrets. On cherche toujours à donner satisfaction aux joueurs, a-t-il déclaré. Ce sont les joueurs qui font la différence. Ce n'est pas une question d'argent mais d'équipe. On reste qualifiés dans toutes les compétitions. On veut finir sur le podium absolument. Il faut garder le maximum de joueurs et aussi recruter. Non, il n'y a pas de prix fixé. »

L’homme fort de Lyon a donc entrouvert une porte pour Tousart. En revanche, il est toujours ferme concernant Moussa Dembélé. Il ne compte pas s’en séparer. « On n'a pas changé d'avis, a-t-il donné. On avait déjà annoncé ce point-là en août. Moussa est un excellent joueur. C'est un joueur dont on a besoin. On fait attention dans le recrutement de ne pas venir le concurrencer sur son poste. Ce n'est pas une question d'argent. Moussa sera avec nous. »

Pour rappel, Moussa Dembélé a fait l’objet d’un sérieux intérêt de la part de . Les Blues pensent à lui pour en faire la doublure de Tammy Abraham au poste d’attaquant.