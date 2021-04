Borussia Dortmund, Watzke en a marre des rumeurs de départ pour Haaland et Sancho : "Nous n'avons pas besoin de vendre"

Le directeur général du Borussia Dortmund a assuré que son club est en bonne santé et ne bradera pas le moindre joueur l'été prochain.

Cinquième de Bundesliga, le Borussia Dortmund risque de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Le BVB va connaître un été agité alors que les rumeurs concernant des départs de Jadon Sancho et Erling Haaland prennent de l'ampleur au fil des semaines. Certaines font même état d'un besoin de vendre pour le Borussia Dortmund si jamais le club venait à ne pas se qualifier pour la C1 afin de compenser le manque financier apporté par une participation à cette compétition. Dans une interview accordée à BBC Sport, Hans-Joachim Watzke a voulu remettre l'église au milieu du village et faire comprendre aux divers prétendants de ses meilleurs joueurs une chose : le Borussia Dortmund n'a pas besoin de vendre et ne compte pas brader ses meilleurs éléments.

"Lorsque Covid-19 a frappé, nous n'avions aucune dette. Pas un euro. À cause de cela, c'est une situation confortable. Nous n'avons pas à vendre un joueur. C'est important. Les clubs riches du monde, ils doivent savoir quand ils veulent un joueur du Borussia Dortmund, il y a deux possibilités. La première est que je leur dis qu'ils n'ont aucune chance. D'autres fois, je leur dirai "voici le prix". Ensuite, ils doivent savoir que c'est le prix, ce n'est pas un autre prix. Nous sommes très clairs. Nous sommes très honnêtes", a asséné le dirigeant du Borussia Dortmund.

C'est exactement la position que le Borussia Dortmund a prise sur le dossier Jadon Sancho l'été dernier. La presse anglaise annonçait que Manchester United pourrait signer Sancho pour un montant supérieur à 100 millions d'euros. Manchester United a estimé que c'était excessif, mais le prix n'a pas baissé et l'international anglais est resté dans la Ruhr. Cette année, le même schéma se reproduit mais avec le phénomène Erling Haaland. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le directeur général du Borussia Dortmund en a ras-le-bol.

Watzke tacle Pep Guardiola

"J'en ai assez", a déclaré Watzke. "L'été dernier, tout le monde en Angleterre, tout le monde en Europe, chaque journaliste a dit au public : "Jadon Sancho jouera pour Manchester United ou ailleurs". Mais il joue toujours pour le Borussia Dortmund. Maintenant, tout le monde écrit : "Erling Haaland jouera la saison prochaine pour le Real Madrid ou pour le FC Barcelone", ou pour telle équipe. Le seul moyen est de s'occuper du 1er septembre et de voir où il joue. Je pense que je sais où il jouera mais c'est tout ce que j'ai à dire."

Le voyage très médiatisé de Mino Raiola en Espagne pour discuter d'un transfert potentiel d'Erling Haaland à Barcelone ou au Real Madrid n'a fait qu'alimenter les rumeurs autour de l'avant-centre norvégien. Cependant, Watzke semble avoir une bonne relation avec l'agent charismatique et controversé : "Mino est un gars spécial. Il veut faire la meilleure affaire pour son joueur. C'est son travail. Je connais très bien Mino. Mino me connaît très bien. Nous n'avons aucun problème. Tout le monde sait ce que l'autre veut faire".

Le directeur général du Borussia Dortmund a expliqué la stratégie de son club, envoyant une pique à Pep Guardiola environ 886,5 millions d'euros depuis son arrivée chez les Citizens et qui se permet de critiquer d'autres clubs dépensiers : "Au cours des cinq dernières années, ils ont dépensé près d'un milliard d'euros pour de nouveaux joueurs. En cinq ans. Qui a la possibilité de faire ça ? Il n'a pas à critiquer les autres clubs. Notre stratégie fonctionne à merveille mais il est difficile de développer une équipe comme ça car après deux ou trois ans, ces jeunes joueurs, s'ils jouent très, très bien, comme Erling Haaland ou Jadon Sancho, alors les plus grands clubs d'Europe veulent les acheter, mais c'est le seul moyen pour le Borussia Dortmund de fonctionner".

Enfin, Watzke a fait part des chances du Borussia Dortmund d'éliminer Manchester City : "Avant le premier match à Manchester, mon opinion était que nous avons 10% de chances. Maintenant, nous avons un bien meilleur pourcentage. Je ne sais pas combien mais ça a l'air pas mal parce que nous savons qu'ils ont échoué les trois dernières fois en quarts de finale. Si nous marquons le premier but peut-être que cela leur reviendra à l'esprit. Je connais très bien Pep Guardiola. Il est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Mais c'est clair, si vous êtes l'entraîneur de Manchester City et qu'ils ont dépensé tellement d'argent dans l'équipe, à Abu Dhabi, ils veulent gagner la Ligue des champions".