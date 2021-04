Raiola : "Il n'y a pas de guerre avec Dortmund"

Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, a réfuté tout conflit avec le Borussia Dortmund à propos de son client.

Erling Haaland sera-t-il encore à Dortmund la saison prochaine ? La question reste en suspens et il est difficile de démêler le vrai du faux, même lorsque les principaux protagonistes s'expriment.

Après avoir rendu visite à plusieurs grands clubs européens, l'agent du joueur, Mino Raiola, a tenté de calmer la situation et démentir tout conflit avec le board du BVB. "Je peux confirmer que j'étais à Dortmund pour des discussions", a déclaré Raiola à Sport1. "Il n'y a pas de guerre entre nous et BVB - absolument pas! La relation avec Michael Zorc, Aki (directeur général Hans-Joachim Watzke) Et Sebastian Kehl est toujours bonne", a-t-il poursuivi.

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc s'est exprimé dans la presse allemande récemment, faisant clairement savoir "que le Borussia ne voulait pas vendre Erling cet été". Raiola a déclaré qu'il respectait cette attitude mais n'était "pas du même avis". "Le BVB a été très clair dans ses opinions. Nous sommes d'accord avec ça", a déclaré l'agent de 53 ans.

Raiola rencontre les meilleurs clubs espagnols et anglais

Pour rappel, Raiola a fait sensation avant Pâques lorsque lui et le père de Haaland, Alf-Inge, ont rendu visite au FC Barcelone et le Real Madrid ainsi que les meilleurs clubs de la Premier League anglaise.

Le Norvégien Haaland, 20 ans, a un contrat avec Dortmund jusqu'en 2024, qui ne contient qu'une clause libératoire d'environ 75 millions d'euros à l'été 2022. Avec dix buts, il est le buteur le plus prolifique de la saison actuelle en Ligue des champions et il a aussi frappé à 21 reprises en Bundesliga.