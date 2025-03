Borussia Dortmund - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Borussia Dortmund vs Lille

Dortmund et Lille seront aux prises mardi en 8es de finale de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

La Ligue des Champions reprend ses droits cette semaine avec la manche aller des huitièmes de finale. Une phase à élimination directe qui propose plusieurs chocs au sommet de l’Europe. Parmi les affiches prévues pour ces 8es de finale de la C1, figure un duel intéressant qui oppose le LOSC au Borussia Dortmund, ce mardi.

Dortmund, un outsider en perte de vitesse

Finaliste malheureux de la dernière édition, le Borussia Dortmund traverse une période compliquée depuis plusieurs semaines. Loin de la bataille pour l’Europe en Bundesliga, le BVB peine à retrouver son niveau. Depuis le début de l'année 2025, les Allemands n’ont remporté que trois matchs en championnat, occupant une modeste 10e place. Malgré des succès marquants contre l’Union Berlin (6-0) et St. Pauli (2-0 le week-end dernier), leurs performances restent insuffisantes. Face à cette situation, la direction du club a décidé de limoger Nuri Sahin, remplacé par Niko Kovac sur le banc.

En Ligue des Champions, le parcours du Borussia a également été semé d’embûches. Contraints de passer par un tour de barrages, les pensionnaires du Signal Iduna Park ont dominé le Sporting CP, s’imposant largement à l’extérieur (0-3) avant de gérer au retour (0-0). Le club de la Ruhr devra maintenant donner un nouvel élan à sa saison en se qualifiant pour la prochaine phase de la C1. Et cela commence par une victoire dès la manche aller des 8es de finale contre Lille, ce mardi.

Lille veut poursuivre son aventure

De son côté, le LOSC a mérité sa place en huitièmes de finale grâce à un parcours impressionnant en phase de ligue. Les Dogues ont terminé à la 7e place, s’offrant des victoires de prestige contre de grands noms européens. Ils ont notamment battu le Real Madrid (1-0) ainsi que l’Atlético Madrid sur sa pelouse (1-3), et ont tenu tête à la Juventus (1-1). Pour finir en beauté, ils ont infligé une lourde défaite à Feyenoord (6-1) lors de la dernière journée, une équipe qui a tout de même réussi à se qualifier pour la suite de la compétition.

Si les Lillois ont montré leur solidité en Coupe d’Europe, ils restent inconstants en championnat. Après une belle victoire face à Monaco (2-1), ils ont chuté lourdement contre le Paris Saint-Germain (4-1) samedi dernier. Ce revers n’efface cependant pas les bonnes prestations précédentes, et le Borussia Dortmund devra se méfier d’un LOSC capable de rivaliser avec les meilleures équipes.

Horaire et lieu du match

Dortmund – Lille

8es de finale de Ligue des Champions

Lieu : Signal Iduna Park

A 21h, heure française

Les compos probables du match Dortmund - Lille

Dortmund : Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Gross - Adeyemi, Brandt, Gittens - Guirassy.

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - André, Bouaddi - Mukau, Cabella, Haraldsson - David.

Sur quelle chaîne suivre le match Dortmund - Lille ?

La rencontre entre le Borussia Dortmund et le LOSC sera à suivre ce mardi 4 mars 2025 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.