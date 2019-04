Bordeaux - Pablo suspendu deux matches, DaGrosa réagit

Lors de la victoire bordelaise contre Marseille (2-0) vendredi dernier, le défenseur central girondin avait été expulsé après une altercation avec Mario Balotelli. Après la rencontre, il avait demandé à ce que les images soient revues pour éventuellement sanctionner l'attaquant italien, qui lui aurait donné "un coup de poing", avec pour conséquence une fracture du nez.

"Je me suis énervé parce qu'il m'a donné un coup de poing. Je ne me suis pas énervé après lui mais avec l'arbitre", avait expliqué le Brésilien après la rencontre. "Je lui ai demandé de regarder le VAR. Il n'a pas regardé. Je suis sorti, il y avait beaucoup de sang. J'ai parlé avec le quatrième arbitre pour qu'il regarde. Je me suis encore énervé. L'arbitre est venu me mettre un carton jaune, et quand je suis entré, Ballotelli était devant moi et j'ai mis un coup d'épaule. Il est tombé et il a dit que je l'avais touché à la tête.

"Si le VAR est fait pour nous aider, qu'ils regardent vraiment maintenant. Même si le match est terminé, qu'ils regardent les vidéos. Le sang n'est pas sorti de mon nez tout seul."

La comission de discipline a décidé ce mercredi soir de sanctionner le joueur bordelais de deux matches de suspension pour ce carton rouge. Il manquera donc les deux prochaines rencontres de son équipe, à Saint-Etienne dimanche (17h) puis à Nîmes le 20 avril (20h).

Mario Balotelli, quant à lui, n'a écopé d'aucune suspension pour ce geste. Alors qu'il risquait plusieurs matches de suspension pour son geste, l'attaquant italien sera seulement suspendu pour lé déplacement à le 20 avril pour accumulation de cartons jaunes, une sanction sans rapport avec l'altercation avec Pablo. Une bonne nouvelle pour Marseille dans la course à une place européenne, alors que les Olympiens sont actuellement 5e du championnat.

Deux décisions de la part de la commission qui ont fait réagir Joe DaGrosa, le nouveau propriétaire américain des Girondins. "J'ai beaucoup de respect pour la Ligue mais il est incompréhensible que Pablo, après avoir eu le nez cassé, ait reçu deux matches de suspension. J'espère qu'à l'avenir et ses joueurs recevront plus de respect de la part de toutes les parties impliquées", a-t-il indiqué dans un tweet.

I have a great deal of respect for the league but it is incomprehensible that Pablo, after getting his nose broken, should be facing a two game suspension. I sincerely hope in the future that Bordeaux and it’s players are shown more respect by all parties involved.