Bordeaux, Longuépée rassure les supporters sur les ambitions de King Street

Le président des Girondins de Bordeaux s'est voulu rassurant quant au projet du fonds d'investissement King Street et a évoqué les objectifs sportifs.

La situation a été rocambolesque ces derniers mois aux Girondins de . Avec la présence de GACP et King Street à sa tête, le flou régnait dans le club au scapulaire. Les supporters des Girondins ont manifesté plusieurs fois leurs inquiétudes quant aux réelles ambitions de leurs dirigeants allant même jusqu'à interrompre un match de en tentant de rentrer sur la pelouse. Depuis, de l'eau a, un peu, coulé sous les ponts. GACP n'est plus là et King Street se veut rassurant. Dans une interview accordée à RMC Sport, Frédéric Longuépée a voulu rassurer les supporters sur les ambitions du fonds d'investissements.

"Je comprends les inquiétudes. C’est vrai que Joseph DaGrosa avait eu différents discours plus ou moins ambitieux. Il a parlé de , il a parlé de places européennes, de concurrencer le PSG, puis il a parlé de première partie de championnat, de top 10… Je vais clarifier les choses: nous souhaitons faire figurer de façon régulière les Girondins de Bordeaux au niveau des places qualificatives européennes. C’est l’objectif numéro 1 ", a expliqué le président des Girondins.

"S'inscrire dans la durée"

Frédéric Longuépée veut aussi créer un lien avec les supporters des Girondins : "On souhaite également développer le lien avec nos supporters, il est important de créer ou de recréer une ferveur populaire forte à tous les matchs, poursuit le président. On a un stade qui est magnifique, probablement l’un des plus beaux en , qu’il est important de remplir. C’est l’une des premières choses qui m’a été demandée en parallèle à la construction d’un effectif compétitif".

"Mais c’est parce qu’on aura une équipe compétitive à tous les matchs qu’on réussira à recréer cette ferveur qui aura pour but de galvaniser l’équipe et d’atteindre nos objectifs. Alors oui, j’entends les inquiétudes, mais encore une fois je demande du temps et de la patience. King Street a souhaité, en rachetant les parts de GACP, s’inscrire dans la durée" , a souhaité rappeler le président des Girondins de Bordeaux, chahuté par les supporters en fin d'année 2019.

Enfin, Frédéric Longuépée a assuré que King Street ne compte pas vendre à court terme : "Je pense qu’il n’y a pas beaucoup d’investisseurs qui seraient prêts à mettre 100 millions d’euros sur la table pour bafouer l’histoire d’un club, tente de rassurer Longuépée. Je vous confirme que la volonté affichée en rachetant les part de GACP est un choix fort qui doit être respecté. […] Je leur fais confiance pour accompagner ce projet le plus longtemps possible, pour atteindre l’objectif que j’ai évoqué: ramener ce club de manière régulière dans les places européennes".