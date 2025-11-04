Bodo Glimt - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue des Champions est de retour cette semaine avec les matchs de la quatrième journée. Un chapitre qui s’annonce décisif pour plusieurs équipes qui ont besoin d’engranger des points pour se donner d’air au classement. C’est le cas notamment de l’AS Monaco et Bodo Glimt, deux équipes qui se suivent dans le bas de tableau et qui seront aux prises, ce mardi soir.

Monaco doit retrouver de l’élan en Ligue des Champions

L’AS Monaco poursuit sa quête d’un premier succès européen dans une campagne jusque-là frustrante. Le club du Rocher a débuté difficilement par une lourde défaite face au Club Bruges (4-1), avant de partager les points contre Manchester City (2-2) puis Tottenham (0-0), un résultat amer tant les Monégasques avaient dominé les débats.

La trêve internationale d’octobre a marqué un tournant avec le départ d’Adi Hütter, remplacé par le Belge Sébastien Pocognoli. Sous sa houlette, Monaco a montré des signes encourageants : un nul à Angers (1-1), suivi de deux victoires contre Toulouse (1-0) et Nantes (3-5). Mais la défaite récente face au Paris FC (0-1) a stoppé cet élan. 27e au classement de la Ligue des Champions, l’ASM (2 pts) a intérêt à ne pas se manquer ce mardi face à Bodo Glimt pour ne pas amenuiser davantage ses chances de qualification.

Bodo Glimt peine à décoller sur la scène européenne

Pour sa première participation à la Ligue des champions, Bodo Glimt découvre la difficulté du très haut niveau. Après deux matchs nuls prometteurs face au Slavia Prague (2-2) et à Tottenham (2-2), le club norvégien a connu un sérieux revers sur la pelouse de Galatasaray (3-1). Ces résultats placent la formation scandinave (2 pts) au 26e rang de la phase de ligue sur les 36 équipes engagées, à une petite unité du top 24, synonyme de qualification pour les barrages.

Sur le plan domestique, les hommes de Kjetil Knutsen restent en course pour un nouveau sacre, mais la fin de saison s’annonce tendue. Deuxièmes du championnat avec un point de retard sur Viking, les quadruples champions de Norvège ont vu leur dynamique freinée par une lourde défaite face à Valerenga (3-1) le week-end dernier, mettant fin à une belle série de quatre victoires consécutives.

Horaire et lieu du match

Bodo Glimt – Monaco

4e journée de Ligue des Champions

Lieu : Aspmyra Stadium

A 21h, heure française

Sur quelle chaine suivre le match Bodo/Glimt - Monaco ?

La rencontre entre Bodo Glimt et l’AS Monaco sera à suivre ce mardi 4 novembre 2025 à partir de 21h sur Canal+ Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Bodo Glimt

Pour ce nouveau rendez-vous européen, Bodo Glimt devra encore composer avec plusieurs absences majeures. L’entraîneur norvégien est privé depuis longtemps de son buteur Brynhildsen, toujours convalescent, et doit désormais faire sans le défenseur expérimenté Aleesami, récemment blessé. L’incertitude plane également autour du pilier défensif Gundersen et du milieu de terrain Risnaes, dont la présence reste compromise.

En attaque, le redoutable Högh, auteur de 17 réalisations en championnat, traverse une période plus discrète : une seule réussite au cours des deux derniers mois. Il devrait toutefois conserver sa place à la pointe du système offensif, épaulé par Auklend (1 but et 5 passes décisives) et Hauge (7 buts et 3 passes en championnat, 2 en Ligue des champions). Dans l’entrejeu, le capitaine et maître à jouer Patrick Berg, ancien du RC Lens, s’impose plus que jamais comme le véritable moteur de l’équipe, fort de 4 buts et 12 passes décisives cette saison. La compo de Bodo Glimt devrait donc ressembler à Haikin - Sjövold, Björtuft, Nielsen, Björkan - Evjen, Berg, Fet - Auklend, Högh, Hauge.

Infos sur l'équipe de Monaco

Comme lors des dernières sorties, l’AS Monaco devra composer avec une infirmerie bien remplie. Le portier numéro un Lukáš Hrádecký est toujours indisponible, tout comme les défenseurs clés Eric Dier, Mawissa et Vanderson, auxquels s’ajoutent les milieux de terrain incontournables Denis Zakaria et Lamine Camara. La situation s’est même compliquée ces derniers jours avec la rechute de Paul Pogba, à nouveau contraint au repos, et la mise à l’écart d’Ansu Fati (5 buts en Ligue 1, 1 en Ligue des champions), victime d’un virus. De son côté, Krépin Diatta soigne une blessure au nez contractée face au Paris FC.

Sur le front de l’attaque, la concurrence reste ouverte entre Mika Biereth (1 but en L1) et Folarin Balogun (3 buts en L1) mais c’est l’Américain qui part favori pour débuter face à Bodo Glimt. Maghnes Akliouche, auteur de 3 buts et 2 passes décisives en championnat, devrait prendre partager les ailes avec Takumi Minamino. Derrière, Sébastien Pocognoli devrait miser sur une défense composée de Kehrer, Salisu et Caio Henrique devant les buts de Köhn. L’entrejeu monégasque devrait, quant à lui, être animé par un quatuor Teze, Coulibaly, Golovin, Ouattara.