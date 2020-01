Boateng et le Bayern vers un divorce

Le défenseur allemand Jérome Boateng serait sur le point de quitter sa formation du Bayern.

Après huit ans de bons et loyaux services, il semblerait bien que l’aventure de Jérôme Boateng au touche à sa fin. Malgré les déclarations récentes de l’entraineur Hansi Flick, qui a indiqué être prêt à continuer avec son expérimenté défenseur, le champion du monde 2014 est enclin à quitter la Bavière à un an et demi de la fin de son contrat.

Selon le site anglais The Bleacher Report, Boateng a fait part de son intention de partir. Ses responsables ont pris acte de son souhait et ils n’ont pas l’intention de s’y opposer. Il est peu probable qu’ils le cèdent gratuitement, mais il y a fort à parier qu’ils ne demanderont pas une immense indemnité pour un joueur de 31 ans et qui ne fait plus partie des tauliers de l’équipe.

Boateng pourrait se diriger vers la , un championnat qu’il connait très bien. Celui qui a défendu les couleurs de City pendant un an (2010-11) plairait à l’autre club de Manchester, United. Même si leur priorité est d’enrôler en milieu, les Mancuniens seraient ravis de pouvoir récupérer un élément de telle qualité.