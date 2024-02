Bloqué par Rennes, Adrien Truffert revient sur l'intérêt de l'OM

Cible prioritaire de l’OM cet hiver, Adrien Truffert n’a pas pu signer à Marseille en raison du refus de Rennes. Il revient sur cet épisode ce lundi.

L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato intéressant cet hiver avec les arrivées notamment de Jean Onana, Ulisses Garcia, Faris Moumbagna ou encore celle de Quentin Merlin. Néanmoins, l’OM n’a pas connu de réussite sur tous les dossiers du mercato dont celui d’Adrien Truffert. Le défenseur français est d’ailleurs revenu sur ce transfert raté ce lundi.

Truffert raconte son transfert raté à l’OM

Après une première partie de saison mitigée, l’OM avait décidé de se renforcer et de doubler certains postes. Ainsi, le club phocéen avait prévu de trouver une doublure à Renan Lodi. Mais les plans de Marseille vont changer lorsque la direction accepte de céder l’international brésilien à Al Hilal contre un chèque de 25 millions d’euros. Le poste de latéral gauche étant désormais vacant, il fallait trouver un remplaçant à Renan Lodi en plus d’une doublure.

Ulisses Garcia a été recruté pour être la doublure de nouvel arrière gauche titulaire. Ce dernier devrait donc être Adrien Truffert qui avait même donné son accord à l’Olympique de Marseille. Mais c’était sans compter sur la position du Stade Rennais qui a refusé de laisser son latéral gauche en pleine saison. Le principal concerné est revenu sur cet épisode lundi en prélude aux 8es de finale de la Coupe de France contre Sochaux. « Ce sont des choses qui font partie des périodes de mercato. Ça fait partie du football et il faut être prêt à ça. Le débat a très vite été clos par la position du club », a lancé Adrien Truffert.

Adrien Truffert évasif sur son avenir

Bloqué cet hiver par Rennes, Adrien Truffert pourrait rejoindre l’Olympique de Marseille à l’avenir. Mais cela risque d’être compliqué puisque l’OM s’est depuis tourné vers le FC Nantes pour recruter Quentin Merlin au poste d’arrière droit. Interrogé pour la suite de sa carrière, Adrien Truffert, lui, préfère se concentre sur son aventure avec le Stade Rennais pour le moment.

« Pour la suite de ma carrière, je ne me suis pas encore posé la question. Aujourd'hui je suis à Rennes, il me reste encore plus de deux ans de contrat. Il nous reste encore un peu plus de six mois de championnat, de Coupe d'Europe et de Coupe de France. On a encore plusieurs tableaux à jouer, donc pour le moment je ne me concentre que sur ça », a confié le défenseur français.