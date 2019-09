Bleus - Olivier Giroud ne rattrapera pas le record de buts de Thierry Henry selon vous

Auteur de son 36e but en sélection, Olivier Giroud continue de se rapprocher du meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Finira-t-il par le détrôner ?

Contre l'Albanie samedi soir au Stade de (victoire 4-1), Olivier Giroud a une nouvelle fois fait trembler les filets en sélection. Il s'agit de son 36e but sous les couleurs des Bleus. L'attaquant de est le troisième meilleur réalisateur de l'histoire de l'Équipe de France, derrière Michel Platini (41) et Thierry Henry (51).

L'avant-centre passé par et peut-il espérer dépasser le record détenu par le champion du monde 98 ? Il s'agirait d'une performance hors-norme pour celui qui est souvent sous le feu des critiques en sélection. Nous vous avons demandé sur nos réseaux sociaux si vous pensez qu'Olivier Giroud est capable d'inscrire plus de 15 buts pour rattraper Thierry Henry.

Auteur de sa 36e réalisation en sélection face à l'Albanie, @_OlivierGiroud_ peut-il viser le record de buts en Equipe de France de Thierry Henry (51) ? #EDF #FRAALB — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) September 8, 2019

La tendance est clairement non : vous êtes seulement 30% sur Facebook à penser que Giroud puisse devenir le nouveau recordman du nombre de buts en sélection tricolore. "Son âge joue un peu en sa défaveur non ? Je pense qu'après l'Euro il arrêtera sa carrière international", explique notamment Logan Flament.

"Tant que Didier Deschamps est là, il peut le faire"

Bless Ricky est plus optimiste de son côté : si l'attaquant de 31 ans continue d'affronter des sélections modestes, il pourra combler les 15 buts de retard sur Thierry Henry. "Tant qu il jouera contre l'Albanie, Chypre et Malte oui." Une opinion partagée par Damián Scott Boni qui affirme que la confiance du sélectionneur peut être déterminante. "Tant que Didier Deschamps est là, il peut le faire."

Lors de son 35e but inscrit contre l' , en mars dernier, Olivier Giroud estimait qu'il visait d'abord la deuxième place et les 41 buts marqués par Michel Platini. "Ce n’est pas que je pense le dépasser, mais c’est un objectif. J’espère y arriver avec toute l’humilité qui est la mienne." Dès ce mardi, contre Andorre, le numéro 9 des Bleus peut enchaîner et se rapprocher de 'Platoche'.

