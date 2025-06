Bleus : le record de la honte face à l'Espagne

Espagne vs France

La France a établi des records fâcheux lors de sa remarquable défaite 5-4 en demi-finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne.

Lors de la défaite 5-4 face à l'Espagne jeudi à Stuttgart, les Bleus ont encaissé quatre buts sans encaisser de but. Selon OptaJean, c'était la première fois que les Bleus récidivaient depuis leur défaite 4-0 contre la Pologne en août 1982. De plus, c'était la première fois que les Français encaissaient cinq buts ou plus depuis leur défaite 5-0 contre l'Angleterre en mars 1969.

La France a manqué l'occasion de se battre pour un deuxième titre en Ligue des Nations, battue à juste titre par l'Espagne. Malgré une remontée incroyable en fin de match, la défense des Bleus a été impitoyablement mise à mal, permettant aux vainqueurs de l'Euro 2024 d'accéder de justesse à la finale. Si les hommes de Didier Deschamps ont fait preuve de combativité pour revenir au score, la façon dont ils ont été menés si loin est très inquiétante. La France a remporté la deuxième édition de la Ligue des Nations en battant l'Espagne 2-1 en finale en Italie en octobre 2021, grâce à un but victorieux de Kylian Mbappé en fin de match, parachevant une remontée improbable.

La France espère terminer sa campagne de Ligue des Nations en beauté en affrontant l'Allemagne dimanche après-midi pour le match pour la troisième/quatrième place. L'Espagne et le Portugal s'affronteront en finale plus tard dans la journée.