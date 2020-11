Bleus, Deschamps confirme la présence de Mbappé contre la Suède, Tolisso rentre à Munich

Forfait lors de deux premiers matches, Mbappé va rester avec le groupe des Bleus, au contraire de Tolisso qui quittera le groupe dimanche.

Après la victoire contre le , ce samedi soir, Didier Deschamps avait le sourire aux lèvres. Trois jours après la prestation insipide contre la Finlande, les Bleus ont montré un tout autre visage face aux Portugais. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, le sélectionneur a fait le point sur la situation de Kylian Mbappé. Touché musculairement depuis le 31 octobre dernier, l’attaquant du PSG a été retenu pour le rassemblement de novembre, au grand dam du club parisien.

Tolisso forfait contre le Portugal

Ayant déclaré forfait pour la Finlande et le Portugal, Mbappé ne rejoindra pas le PSG en avance, comme Neymar. En effet, malgré la qualification pour le Final 4 et le match sans enjeux contre la , Deschamps a confirmé que l’ancien Monégasque sera présent jusqu’à la fin.

"Il sera là, il y tient et il est prêt", a assuré le sélectionneur.

Cette sortie ne va certainement pas plaire dans les hautes sphères du PSG alors que le club a de grosses échéances à venir. Thomas Tuchel va-t-il ramener à la raison son joueur et le sélectionneur d'ici la Suède ? Rien n’est moins sûr. Ce qui est certain en tout cas, c’est que Corentin Tolisso ne jouera aucune minute dans ces trois matches. Resté sur le banc contre la Finlande, le milieu de terrain du a été un forfait de dernière minute face à la Seleçao et rentrera dès dimanche en Bavière, selon les dires de Didier Deschamps. Un mauvais rassemblement pour l’ancien Lyonnais après la prestation remarquée d’Adrien Rabiot à Lisbonne.