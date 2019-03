Bleus - Antoine Griezmann sportif français le mieux payé en 2018

L'Equipe Magazine dévoile son classement des sportifs français les mieux payés, dominé par trois champions du monde.

L'Equipe Magazine publie son classement des sportifs français les mieux payés sur l'année 2018. Un classement dans lequel l'attaquant de l'Atlético Antoine Griezmann arrive en tête, suivi par le Parisien Kyloan Mbappé et le Mancunien Paul Pogba, en tête l'année dernière. Des joueurs qui ont vu leurs revenus fortement augmenter, notamment grâce à leur titre de champions du monde en .

Troisième en 2017, Antoine Griezmann a été le sportif français le mieux payé en 2018, grâce notamment à sa prolongation de contrat du côté de l'Atlético suite à son faux départ vers Barcelone l'été dernier. Une prolongation qui lui a permis de multiplier son salaire par deux, passant de 10 à 20 millions annuels. Une somme à laquelle il faut ajouter ses contrats de sponsoring, à commencer par son équipementier Puma, mais également Huawei et Head and Shoulders. Une année faste pour le natif de Macon, troisième du Ballon d'Or et vainqueur de la en plus de la .

Derrière le Madrilène, Kylian Mbappé fait un véritable bond dans ce classement, lui qui était onzième l'année précédente. À seulement 20 ans, le natif de Bondy a poursuivi son ascension exceptionnelle, avec le PSG (ou son salaire évolutif lui a permis de voir ses revenus progresser rapidement) comme avec les Bleus. Toujours sous contrat avec Nike, il a également rejoint Hublot à l'automne dernier.

Le podium est complété par Paul Pogba, qui arrivait pourtant en tête en 2017. Le Mancunien a vu ses revenus, et notamment son salaire à , rester stable cette année. Le Top 10 est complété par trois autres footballeurs, dont Karim Benzema, quatrième. Absent en Russie, le Merengue profite de son statut au , champion d'Europe, pour se maintenir dans les premières places. Enfin Ousmane Dembélé (7e) et Franck Ribéry (10e) figurent également dans ce classement. Les quatre places restantes de ce Top 10 sont occupées par des basketteurs évoluant en NBA.