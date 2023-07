Bleuets : Sylvain Ripoll débarqué de ses fonctions

Sylvain Ripoll n’est plus le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs. Il vient d’être congédié par la fédération.

Une page se tourne au sein de l’équipe de France Espoirs. Présent aux commandes de cette sélection depuis plus de six ans, Sylvain Ripoll vient d’être limogé par la FFF. Il quitte son poste à un an des Jeux Olympiques.

Une issue inévitable pour Ripoll

Ripoll n’aura pas survécu à l’Euro moyen qu’ont réalisé ses troupes en juin dernier. Alors qu’ils étaient donnés parmi les favoris, les Bleuets se sont fait sortir dès les quarts de finale par l’Ukraine.

Cet échec s’est ajouté à ceux que Ripoll avait déjà enregistrés par le passé. En 2021, son équipe est passée complètement à travers du tournoi olympique de Tokyo. Malgré les renforts de Gignac, de Savanier et de Thauvin, elle avait été sortie dès le 1e tour.

La décision de virer Ripoll n’est pas surprenante. L’intéressé, lui-même, n’était pas sûr de continuer. Il avait accusé le coup après le fiasco en Roumanie et était en pleine réflexion par rapport à la suite.

Zidane pour lui succéder ?

L’ancien coach de Lorient rend donc son tablier. La question maintenant est de savoir qui pour lui succéder ? Aucun candidat ne se dégage naturellement. Récemment, de nombreux spécialistes ont milité pour que Zinédine Zidane soit nommé à son poste. Libre de tout engagement, la légende du football français aurait ainsi l’occasion de vivre un grand évènement avec la sélection des moins de 21 ans avant d’éventuellement prendre les rênes des Bleus dans le futur.