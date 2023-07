Euro Espoirs 2023 – France – Ukraine (1-3) : Les Bleuets éliminés en quart de finale

Alors qu'elle menait au score, l'équipe de France Espoirs a été éliminée en quart de finale de l'Euro par l'Ukraine.

Les Bleuets espéraient offrir à la France son premier sacre à l'Euro Espoirs depuis celui acquis en 1988. Et malheureusement, c'est encore raté. Les hommes de Sylvain Ripoll se sont en effet inclinés en quart de finale de l'édition 2023 face à l'Ukraine.

Les Bleuets avaient pourtant ouvert le score...

Arrivés à ce stade de la compétition avec 3 victoires en 3 matches après la phase de groupes, les Bleuets ont dominé le début de la rencontre et ont logiquement ouvert le score par Rayan Cherki, auteur d'un joli but, à la 19e minute.

À VOIR : Le superbe but de Rayan Cherki lors de France – Ukraine en quart de finale de l'Euro Espoirs

Mais après cette bonne entame, les Bleuets ont été victimes de leurs largesses défensives permettant à l'Ukraine de rejoindre les vestiaires avec l'avantage au tableau d'affichage.

Georgiy Sudakov a été le bourreau des Bleuets en inscrivant un doublé. L'attaquant du Chakthar Donetsk a d'abord marqué sur un penalty après une faute d'Aldo Kalulu sur Mykhaïlo Moudryk (31e). Il a ensuite été oublié par la défense française et en a profité pour filer tout seul au but et tromper Lucas Chevalier, le portier français (44e).

Les Bleuets avaient entre-temps trouvé le poteau de Troubine, sur un tir de Barcola (38e)...

Bondarenko achève les Bleuets

En deuxième période, les Bleuets ont souvent été proche de l'égalisation. Barcola a buté sur Troubine (66e) puis Elye Wahi a cru égaliser mais il était en position de hors-jeu (81e).

A force de laisser passer leur chance, les Bleuets ont été définitivement punis par l'Ukraine en fin de rencontre. Bondarenko s'est joué de la défense française pour mettre les siens à l'abri (86e).

Avec ce succès, les Ukrainiens se qualifient pour les demi-finales où ils retrouveront l'Espagne, un de leurs adversaires lors de la phase de groupes. Cette victoire permet également aux Ukrainiens de se qualifier pour les JO 2024 qui auront lieu en… France.