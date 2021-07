Bleuets, Gignac encensé par un coéquipier

Lucas Tousart, le milieu international espoirs, a tenu des propos très élogieux envers son nouveau coéquipier, André-Pierre Gignac.

En match amical ce vendredi, l’équipe de France espoirs a disposé de la Corée du Sud (2-1). Un test réussi avant le début des Jeux Olympiques et auquel a participé Lucas Tousart. Ce dernier a apprécié la victoire et la bonne prestation des siens, mais il a surtout aimé évoluer au côté d’André-Pierre Gignac.

APG fait partie des deux internationaux français A à avoir été intégrés à cette sélection des moins de 21 ans. De par son expérience, l’ancien marseillais sera d’un grand apport à cette formation. Et sa qualité devant les buts est aussi un énorme plus.

L'article continue ci-dessous

S’exprimant sur RMC Sport après le match, Tousart a étalé tout le bien qu’il pensait de son nouveau coéquipier : « Je ne le connaissais pas du tout, a commencé par confier l’ancien Lyonnais. Il connaissait le staff ce qui est important et joue un rôle de grand frère auprès des jeunes joueurs, même des moins jeunes. Il est toujours là pour donner des conseils, encourager les gars donc c’est vrai qu’il est une motivation ».

« Génial d’avoir un mec comme Gignac dans le groupe »

"À son âge c’est remarquable par rapport à ce qu’il est capable de faire sur le terrain, ce qu’il dégage par rapport aux autres, a ajouté Tousart. Mais c’est génial d’avoir un mec comme ça dans le groupe, qui va entrainer tout le monde et qui peut donner envie à ses coéquipiers de se surpasser".

Vu le résultat du jour et l’effectif que possèdent les Bleuets, il y a moyen de signer une belle performance au Japon et rééditer pourquoi l’exploit de 1984. A ce titre, Tousart a souligné l’importance de ne pas se voir arriver avant l’heure : « On veut kiffer notre aventure, on ne veut pas faire de plans sur la comète et se dire qu'on va chercher l'or ».