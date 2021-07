Pour son unique match de préparation, l’équipe de France olympique bat la Corée du Sud

Pour son unique match avant le début du tournoi olympique, la France a trouvé les ressources mentales pour s’imposer face à la Corée du Sud (1-2).

Ce tournoi olympique, le premier depuis les Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996, est loin d’être un long fleuve tranquille pour la France et surtout Sylvain Ripoll. Avec une entrée en matière prévue le 22 juillet contre le Mexique, l’équipe olympique n’a que peu de jours pour préparer l’événement.

Après avoir eu toutes les peines du monde à constituer sa liste finale à cause du refus de nombreux clubs de lâcher leurs joueurs, Ripoll a eu que deux semaines pour tenter de créer une vraie alchimie entre des jeunes joueurs et les cadres que sont André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, champion du monde en 2018 avec les A. Mais la préparation n’est pas plus idéale avec seulement un seul match amical prévu avant d’attaquer les choses sérieuses.

Partis pour le continent asiatique il y a quelques jours, les Français ont affronté la Corée du Sud, ce vendredi dans la chaleur de Séoul. Les organismes des Bleuets ont eu beaucoup de mal dans la fournaise et ils ont trouvé les ressources pour revenir au score en fin de match grâce à Kolo-Muani puis s’imposer dans les derniers instants (1-2).

Bien évidemment, l’intérêt de cette rencontre pour Sylvain Ripoll et ses joueurs n’était pas le résultat final. Avec seulement 90 minutes ensemble sur un terrain à 11, les Bleuets se devaient de prendre confiance. Dominateurs dans le jeu, les Français n’ont pas réussi à bouger le bloc adverse durant le premier acte malgré les présences Gignac, capitaine du jour, Thauvin et Savanier dès le coup d’envoi.

Avec la chaleur et peut-être le contrecoup de la préparation, les espaces se sont ouverts durant leur deuxième acte et c’est la Corée du Sud qui en a profité. Alors que le match venait de passer l’heure de jeu, Modibo Sagnan s’est montré coupable d’une intervention à retardement sur Dong-jun Lee.

Chang-hoon Kwoo ne s’est pas fait prier pour prendre à contre-pied Bernardoni sur penalty. Si les Bleuets auraient pu couler avec cette ouverture du score, ils ont finalement fait preuve de mental pour revenir dans la partie.

Au grès des changements, la France a mis la pression sur la Corée et est logiquement revenue au score sur une belle action collective. Sur une transversale de Savanier vers Bard dans la surface, le Lyonnais a remisé en une touche vers Caci. La frappe du Strasbourgeois s’est finalement transformé en passe décisive pour Kolo Muani, qui avait remplacé Gignac un peu plus tôt.

Sûrs de leur force et conscient qu’il y avait peut-être quelque chose à faire, les Français ont continué à appuyer et ont été récompensés grâce à une jolie Arconada du gardien sud-coréen sur une frappe flottante de Mbuku. Vainqueur d’une sélection qui avait fait déjà trois matches amicaux, Sylvain Ripoll peut avoir le sourire et sait qu’il peut compter sur tout son groupe.