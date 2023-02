Bleues : Le successeur de Corinne Diacre est déjà tout désigné

Corinne Diacre a peu de chances de sortir indemne de la fronde qui touche l’équipe de France féminine. Son remplaçant est déjà en salle d'attente.

Les jours de Corinne Diacre à la tête de l’équipe de France féminine sont désormais comptés. Alors qu’elle se voyait coacher les Bleues en Coupe du Monde pour la deuxième fois d’affilée, la technicienne devrait rendre son tablier.

Une situation intenable pour Diacre

Rien n’est acté, mais il est difficile d’imaginer Diacre continuer à son poste après ce qui s’est passé vendredi. L’ancienne entraineur de Clermont a fait objet d’une fronde de la part de plusieurs joueurs internationales. Une rébellion qui risque même de s’amplifier.

Wendie Renard a amorcé cette révolte en publiant un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle annonçait son retrait de la sélection. La capitaine aux 142 sélections affirmait ne plus être en mesure « mentalement » de répondre à ses obligations envers son pays. Un geste courageux, salué par beaucoup de monde, et qui a même été suivi par deux de ses coéquipières. Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, les deux sociétaires du PSG, lui ont en effet emboité le pas.

Le trio a été assez malin pour ne pas citer nommément Diacre dans les griefs qu’il a énoncés. Mais il n’est pas besoin d’être un devin pour comprendre que s’il met sa carrière internationale entre parenthèses c’est à cause du système rigide imposé par la maitre des lieux. Les reproches formulés à cette dernière ne datent d’ailleurs pas d’hier. Il y a trois ans, Amandine Henry était aussi montée au créneau pour dénoncer le climat difficile régnant chez les Bleues. Mais elle n’a pas été écoutée. Et, surtout, elle n’a reçu aucun soutien.

Getty

Prêcheur prêt à remplacer Diacre

Le comité exécutif de la FFF se réunit mardi pour décider du sort de Diacre. Même si cela pourrait créer un dangereux précédent, les instances internationales pourraient répondre à la requête des joueuses en se séparant unilatéralement de la coach.

Si ce scénario se confirme, quid du remplaçant de Diacre à la tête des Tricolores. D’après une information de Canal+, un candidat se détache déjà pour cette mission. Il s’agit de Gérard Prêcheur, l’actuel entraineur du PSG. C’est le coach référence du football françaises et plusieurs cadres de la sélection poussent pour sa venue à la barre technique. Prêcheur posséderait à la fois l’expérience, la légitimité et le respect requis pour reprendre le navire des Bleues. Affaire à suivre.