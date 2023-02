Pourquoi Wendie Renard se retire de l'équipe de France ?

Wendie Renard, la capitaine de l’équipe de France, a claqué la porte à la sélection à cause du « système » en place.

On ne s'y attendait pas... Wendie Renard, qui porte la vareuse tricolore depuis 2011 et capitaine emblématique des Bleues, a fait savoir sur ses canaux sociaux qu’elle ne porterait plus le maillot de la sélection nationale tant que Corinne Diacre et son staff seraient là.

Wendie Renard, l'annonce fracassante

La star de l’Olympique Lyonnais a notamment affirmé qu’elle ne «cautionnait plus le système actuel bien loin des exigences requises pour le très haut niveau». La joueuse nantie d'un bilan plus qu'honorable de 141 sélections (34 buts) a également indiqué qu’elle ne participerait pas à la prochaine Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août).

"C’est le cœur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l’Equipe de France. Je ne ferai malheureusement pas cette Coupe du monde dans ces conditions (...) J'aime la France plus que tout (...) mais je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau".

Diacre et Renard entretiennent un lourd différend depuis que la coach a privé temporairement la joueuse du brassard de capitaine.