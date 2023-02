Après Wendie Renard, deux autres joueuses se retirent de l'Équipe de France

Quelques heures après Wendie Renard, deux autres Bleues ont annoncé se retirer de l'Équipe de France tant qu'il n'y aurait pas de changements.

C'est une nouvelle onde de choc qui frappe la France du football. Après la crise Le Graët chez les hommes, c'est désormais le drame Diacre qui sévit chez les femmes. En début d'après-midi, Wendie Renard lâchait une bombe en annonçant sa retraite internationale tant que des changements profonds ne seraient pas amorcés en Équipe de France. Quelques heures plus tard, deux autres internationales françaises ont imité leur capitaine pour mettre la pression sur Corinne Diacre et la FFF.

Succession de retraites pour mettre la pression

Quelques heures seulement après l'annonce de la fin de la carrière internationale de l'emblématique Wendie Renard, ce sont deux autres Bleues qui ont emboîté le pas de leur capitaine et mis leur sélection française entre parenthèses. Dans des communiqués postés sur les réseaux sociaux, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont en effet déclaré ne plus se sentir « en adéquation avec le management de l'Équipe de France et les valeurs transmises ». La sélectionneuse Corinne Diacre, accusé de tyrannie au sein du vestiaire, est clairement visée.

Voici la déclaration de Marie-Antoinette Katoto : « Les paroles de notre capitaine Wendie m'amènent à mon tour à parler de la situation en Équipe de France. Les événements de 2019, la blessure de 2022 puis les récents événements me montrent que je ne suis plus en adéquation avec le management de l'Équipe de France et les valeurs transmises. Je prends donc la décision de mettre en parenthèses ma carrière internationale tant que les changements nécessaires ne seront pas appliqués. »

Voici les mots de Kadidiatou Diani : « Suite au communiqué de notre capitaine Wendie Renard et au vu des récents résultats et du management en Équipe de France, je vous annonce suspendre mes obligations internationales afin de me concentrer sur ma carrière en club. Première fan de l'Équipe de France, si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore. »

Bien que les deux joueuses n'aient pas ouvertement abordé la chose lors de leur prise de position, il semblerait que, comme Wendie Renard qui s'y est officiellement engagée, elles renoncent à disputer la prochaine Coupe du monde qui se disputera du 20 juillet au 20 août en Australie et Nouvelle-Zélande. Une réaction de la FFF est attendue.