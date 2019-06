Bleues - Elise Bussaglia redeviendra institutrice après sa carrière

Agé de 33 ans, Elise Bussaglia a annoncé qu'elle arrêterait sa carrière à la fin de la saison prochaine pour redevenir institutrice.

L’après-carrière d’Elise Bussaglia, joueuse de l’Equipe de France depuis 2003 (193 sélections), devrait être hors du commun. Après avoir annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison prochaine, la milieu de terrain de 33 ans ne prendra pas une place de consultante ou d’entraîneure mais va redevenir institutrice.

Au début de sa carrière de footballeuse, la Dijonnaise avait passé les concours pour obtenir le CRPE, le concours donnant accès à la profession d’institutrice. "Ça a été très exigeant en termes d’organisation et de travail. Je révisais dans la journée avant de m’entraîner le soir avec le PSG. J’ai eu le concours dans les Yvelines, puis j’ai exercé une année (en 2010-2011, ndlr). Et là, c’était encore plus dur. Je m’occupais de ma classe avant les entraînements. Je n’avais presque plus de moments pour me détendre. J’étais tout le temps prise par le foot ou le travail" a t-elle déclaré à Télérama.

"Je vais jouer encore une saison puis j’arrêterai"

L’ex-joueuse passée par l’Olympique Lyonnais, le PSG et le a donc expliqué qu’elle reprendrait son premier métier à l’issue de la saison 2019-2020, sa dernière dans le monde du football féminin : "Au début de ma carrière, je ne pouvais pas avoir le projet d’être une joueuse professionnelle parce qu’il n’y en avait pas ! Il me fallait un métier à côté. Puis, même quand j’ai signé mon premier contrat pro, j’étais contente d’avoir l’assurance d’une reconversion, qui plus est avec un métier que j’aime. Je vais jouer encore une saison puis j’arrêterai le foot et reprendrai le chemin de l’école."

Co-doyenne des Bleues avec Gaëtane Thiney, la native de Sedan espère bien remporter une première Coupe du Monde cet été avec la . Après avoir battu les Sud-coréennes (4-0), les Françaises peuvent faire un grand pas vers les 1/8ème de finales en gagnant contre la Norvège, mercredi à Nice (21h).